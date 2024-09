Sem Gladson, Mailza representa Governo em comício: “Estou aqui como mulher e mãe”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), realizou um mega comício nesta sexta-feira (27). Sem a presença do governador Gladson Cameli, coube a vice-governadora Mailza Assis representá-lo no evento.

No discurso, ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Mailza elogiou a gestão do prefeito e o compromisso dele com as mulheres.

“Estou aqui como mulher, mãe. Como uma trabalhadora que defende as causas do nosso estado. Que faz a boa política pelo bem-estar da nossa população acreana”, disse.

Mailza lembrou que foi senadora da República durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que defendeu as pautas em comum com o ex-presidente. “A família, a infância, as mulheres, a Pátria e os nossos valores”.

Ao final, ela voltou a pedir votos para o prefeito e para o candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene. “Esse projeto precisa continuar. O nosso governador abraçou e está junto nessa luta”, completou.