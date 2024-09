Socorro Neri anuncia audiência que vai discutir crise hídrica no Acre com órgãos federais e estaduais

Durante entrevista ao ContilNet, na transmissão da Expoacre 2024, nesta terça-feira (3), a deputada federal Socorro Neri (PP) anunciou uma audiência pública marcada para o dia 17 de setembro, na sede da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), para debater sobre a crise hídrica no estado.

O evento reunirá as principais lideranças dos órgãos do governo federal e estadual, além das prefeituras, Ministério Público e representantes das universidades do estado.

Neri é criadora da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Transição Climática Justa e vem se destacando entre os nomes mais influentes nas discussões das mudanças climáticas no país.

“Chegou o momento da gente sair de uma conversa isolada e tratar de forma conjunta. Esses episódios que nós temos vivido, de seca extrema e grandes enchentes, vai se intensificar com as mudanças climáticas e nós precisamos ter discussão sobre a solução para Rio Branco e para o Acre”, disse a deputada.

ASSISTA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: