Tempo instável com chuvas pontuais e ventos fortes marcam o domingo em Rio Branco

Rio Branco se prepara para um dia de tempo instável, com chuvas que podem ser fortes e acompanhadas de ventos significativos neste domingo (15), segundo previsão do site O Tempo Aqui, de Davi Friale.

A cidade poderá registrar temperaturas amenas, com mínimas entre 20°C e 22°C e máximas variando de 27°C a 29°C, além de umidade relativa do ar oscilando entre 40% e 100%. Ventos moderados, com fortes rajadas, vindos do sudeste, são esperados na região.

Além de Rio Branco, outras áreas do Acre também serão afetadas pela mudança climática provocada pela chegada de uma onda polar fraca, que deve atingir as microrregiões do leste e sul do estado.

Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil também devem registrar chuvas pontuais e temperaturas amenas, com mínimas entre 21°C e 23°C, e máximas entre 27°C e 29°C. Sena Madureira, por sua vez, terá mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas de 31°C a 33°C.

Na região oeste do estado, localidades como Cruzeiro do Sul e Tarauacá verão um dia mais quente, com máximas que podem chegar aos 36°C em Tarauacá. A previsão é de tempo com sol, nuvens e chuvas passageiras.

Em Cruzeiro do Sul, as temperaturas variam entre 23°C e 25°C para as mínimas e 33°C e 35°C para as máximas.

Confira as previsões detalhadas para todas as localidades do Acre:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre : mínimas entre 20°C e 22°C, máximas entre 27°C e 29°C.

: mínimas entre 20°C e 22°C, máximas entre 27°C e 29°C. Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus : mínimas entre 21°C e 23°C, máximas entre 27°C e 29°C.

: mínimas entre 21°C e 23°C, máximas entre 27°C e 29°C. Plácido de Castro e Acrelândia : mínimas entre 21°C e 23°C, máximas entre 28°C e 30°C.

: mínimas entre 21°C e 23°C, máximas entre 28°C e 30°C. Sena Madureira e Manuel Urbano : mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 31°C e 33°C.

: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 31°C e 33°C. Tarauacá e Feijó : mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 34°C e 36°C.

: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 34°C e 36°C. Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves : mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 33°C e 35°C.

: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 33°C e 35°C. Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 33°C e 35°C.

A onda polar que chega ao Acre também trará chuvas para partes do sul do Amazonas, Rondônia, Bolívia e região de selva do Peru, colaborando para diminuir a fumaça dos incêndios que afetam o ar da região.