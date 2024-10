Urgente: acidente grave envolvendo viatura da PM deixa casal e militares feridos; veja vídeo

Registrado por volta das 19h35min da noite desta segunda-feira (30), policiais militares e um casal de jovens ficaram gravemente feridos numa colisão ocorrida no cruzamento das ruas Francisco Neri com Alberto Assad, no Conjunto Procon. Há risco de morte de vítimas, inclusive de policiais militares que foram socorridos por populares e atendidos na calçada de uma residência. A viatura da Polícia Militar chegou a ficar com os pneus para o alto.

O motorista do carro de passeio vinha pela Rua Alberto Assad e colheu a viatura da Polícia Militar no meio. A viatura transportava pelo menos quatro militares e o que estava no volante foi o mais atingido.

O carro da Polícia Militar vinha pela Rua Francisco Neri, vindo da Avenida Getúlio Vargas visando atingir a Avenida Antônio da Rocha Viana, na Vila Ivonete. O carro de passeio era um Gol.

O casal que estava no carro foi ferido com gravidade. Também há policiais militares feridos.

