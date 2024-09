URGENTE: incêndio destrói rádio no interior do Acre; ASSISTA

Um incêndio na Rádio Educadora 6 de Agosto, em Xapuri, interior do Acre, foi registrado nesta terça-feira (24).

Segundo informações repassadas ao ContilNet, o incêndio começou no ar condicionado de um dos estúdios da rádio.

Por conta do material ser de fácil proliferação das chamas, o local logo foi tomado pelo fogo, que passou do ar condicionado para as esponjas de isolamento acústico da sala.

O fogo foi controlado e felizmente as chamas não passaram para outras salas e estúdios do local.

VEJA O VIDEO: