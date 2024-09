VÍDEO: Incêndio de grandes proporções atinge vegetação próximo a Estrada do Calafate, em Rio Branco

Um incêndio de grandes proporções atinge as proximidades da Estrada do Calafate, em Rio Branco, Acre. O fogo avança em direção a um condomínio na região, gerando grande preocupação entre os residentes e as autoridades locais.

No momento, não há confirmação oficial sobre a chegada do Corpo de Bombeiros ao local. A situação é monitorada de perto, e equipes de emergência estão sendo acionadas.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a intensidade das chamas e a proximidade com áreas residenciais, embora o nome do condomínio não seja explicitamente mencionado no material.

As autoridades prometem fornecer mais informações assim que estiverem disponíveis. Moradores e pessoas na região devem manter a calma e seguir as orientações das autoridades locais para garantir a segurança de todos.

Veja o vídeo: