Voando com a segurança: Sejusp sorteia dois ganhadores que voarão de helicóptero por Rio Branco

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), realizou, no último sábado (07), o sorteio da Campanha “Voando com a Segurança”.

O escrivão de Polícia Civil e piloto de helicóptero, José Otávio Cordeiro, explica que a campanha tem como objetivo compartilhar com o público a capacidade do helicóptero de salvar vidas e acessar locais remotos:

“O helicóptero é uma ferramenta crucial para a segurança pública. Ele ajuda a alcançar lugares difíceis e a prestar apoio essencial”, destaca Cordeiro.

A ação, parte das atividades da Expoacre, oferece aos vencedores a chance de um voo panorâmico a bordo de uma aeronave de segurança pública do Acre.

No entanto, o voo previsto teve que ser adiado devido às condições meteorológicas adversas, causadas pela fumaça.

“A visibilidade estava comprometida, o que impossibilitou o voo. Assim que as condições melhorarem, o voo será realizado no primeiro dia útil possível”, informa Cordeiro.

O sorteio foi realizado no estande da Segurança Pública, com dois vencedores: Lucas Benício e Leila da Silva Santos.

Eles terão a oportunidade de realizar o voo com um acompanhante na próxima semana, em horário e dia definidos conforme as condições climáticas.