Xuxa assina contrato com a Globo e volta ao canal após 10 anos

Após 10 anos longe da TV Globo, Xuxa Meneghel assinou um contrato com o canal e terá seu próprio quadro no Fantástico em 2025. A informação foi divulgada pelo site Hugo Gloss, nesta terça-feira (3/9).

No jornalístico, Xuxa visitará ONGs especializadas em resgate e adoção animal, acompanhará o tratamento dos bichinhos abandonados e encontrará um lar para eles.

“Essa volta tem gostinho de não fui e estou de volta, essa volta tem gostinho de quero fazer uma coisa nova, uma coisa que faz bem para o meu coração. E todo mundo sabe o quanto eu amo os animais e o quanto eu quero que as pessoas se apaixonem comigo”, disse Xuxa ao site.

A estreia do quadro de Xuxa será no primeiro semestre de 2025.

De acordo com Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, as gravações do programa começaram nesta semana. A primeira filmagem foi feita na casa de Xuxa, no Rio de Janeiro.