1° entrevista: Duda Guerra conta como conheceu Benício e como é ter Angélica e Huck como sogros

Que Benício Huck e Duda Guerra são o casal do momento todo mundo já sabe. O que muitos não sabem ainda são os bastidores desse romance entre o filho de Angélica e Luciano Huck e a influenciador. Ou melhor, não sabiam. Nanda Figueiras foi a enviada especial do portal LeoDias para entrevistar a estudante, que respondeu, entre outros assuntos, como conheceu o namorado e como é ter os apresentadores como sogros.

Juntos há seis meses, os dois se conheceram dois anos atrás, apresentados por amigos. “Foi por meio de amigos, a gente tinha vários amigos em comum e nos conhecemos resenha, festinhas de amigos”, relembrou.

Desde então, os dois se encontraram em outras situações semelhantes e começaram há namorar, afinal: “A primeira vez que a gente se conheceu foi há dois anos, mais ou menos”.

Como é ter Angélica e Huck como sogros?

Duda não só foi ao Rock in Rio ao lado do namorado e da sogra – sua primeira aparição pública com o amado -, como também já viajou com os sogros para a Disney, recentemente.

Perguntada sobre como é a relação com os apresentadores, ela respondeu:“Eles são super atenciosos, carinhosos. Sempre me receberam muito bem e eu sempre me senti muito acolhida com eles lá”