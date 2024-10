À espera do DNA, suposta filha de Neymar vai parar no hospital

Gabriella Gáspár, mãe da suposta filha de Neymar Jr., revelou, na tarde desta terça-feira (22/10), que a filha Jazmin Zoé, de 10 anos, que afirma ser do jogador, precisou ser internada.

Nos stories do Instagram, a ex-modelo húngara publicou fotos da menina deitada em um leito e escreveu uma legenda em português: “Esse dia chegou. Você ficará bem em breve, minha princesa”, afirmou.

O exame de DNA

Gabriella Gáspár, mãe da suposta filha de Neymar Jr., abriu o coração e falou sobre a expectativa e a burocracia em torno do exame de DNA de Jazmin Zoé, de 10 anos. A ex-modelo húngara afirma, veementemente, que o jogador é o pai da menina. “Decepcionada”, desabafou.

“Como muitas pessoas, Jázmin e eu estamos aguardando a decisão do tribunal sobre o teste de DNA. Infelizmente, não pensei que duraria tanto tempo. Seria mais rápido se fosse no Brasil. Infelizmente, não consigo resolver isso”, explicou.

Gabriella ainda esclareceu que o processo pelo teste paternidade segue em segredo de Justiça e que, talvez, se fosse feito em terras tupiniquins, já teria obtido o resultado: “Não tenho muitos recursos financeiros para levar Jazmin ao Brasil para fazer um teste de DNA. O processo decorre sobre a confidencialidade do tribunal. Não posso dar muitas informações”.

A moça aproveitou para reiterar que o atacante é o genitor de Jazmin. “Tenho 100% de certeza que Jazmin é filha de Neymar. Estou um pouco decepcionada. Estou triste demais porque ele parece ter dois filhos no coração”, pontuou se referindo a Davi Lucca, da relação com Carolina Dantas; e Mavie, do namoro com Bruna Biancardi. Porém, recentemente, ele teve Helena, do affair com Amanda Kimberly.

Por fim, Gabriela Gaspar ressaltou que deu o primeiro passo com relação à paternidade de Jazmin Zoé, mas depende de Neymar para encerrar o processo. “Se ele quisesse resolver esta situação, já teria resolvido. Jazmin está pronta para fazer o teste de DNA. Estamos esperando há muito tempo. Espero que todos entendam que não depende de mim”, finalizou.

Saiba por que resultado do DNA ainda não saiu

Neymar Jr. fez a coleta do seu material genético, no começo deste mês, para que seja realizado o teste de DNA para saber se é pai de Jazmin Zoé, de 10 anos, filha da ex-modelo húngara Gabriella Gaspar. Caso seja confirmada a paternidade, essa será a quarta filha do jogador.

De acordo com o jornal O Globo, o resultado sairia dentro de um mês. No entanto, o colunista Matheus Baldi descobriu que, ao que tudo indica, no começo de setembro, ainda não será possível confirmar se o jogador é ou não o pai da garota. O motivo da lentidão tem a ver com os trâmites na Hungria.

Segundo Baldi, inicialmente, a defesa de Neymar teria solicitado que a menina e a mãe viessem para o Brasil para a realização do exame. Devido ao alto custo, a defesa de Gabriella Gaspar teria sido contra a solicitação, e o juiz teria permitido que a coleta acontecesse no exterior.

Com a determinação, a Justiça húngara precisa nomear um laboratório de confiança das autoridades do país para fazer a coleta do material genético e, na sequência, fazer o envio para o Brasil. De acordo com o colunista, essa coleta ainda está pendente, o que faz com que não seja possível fazer a comparação genética.

Gabriella pede uma pensão mensal de 30 mil euros, algo em torno de R$ 160 mil. A soma de todo o valor retroativo ultrapassa R$ 20 milhões.

Neymar já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, da relação com Carol Dantas; de Mavie, de 1 ano, fruto do namoro com Bruna Biancardi; e de Helena, de 3 meses, filha de Amanda Kimberlly.