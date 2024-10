A vida é sobre fazer a sua parte – o poder do agora; confira o artigo de Maysa Bezerra

Vivemos em um mundo onde somos constantemente lembrados de que precisamos conquistar, ser bem-sucedidos e buscar resultados. Mas, e se parássemos por um momento para refletir sobre o que realmente está ao nosso alcance? A verdade é simples: não controlamos o futuro, nem a reciprocidade, e muito menos o tempo. O que nos pertence de fato é o agora, o momento presente. Como disse o psicólogo Flávio Gikovate: “A única coisa que podemos controlar é a nossa conduta”. E a nossa conduta está diretamente ligada ao que fazemos aqui e agora.

Ao longo da vida, muitas vezes somos levados a acreditar que temos o controle de tudo. No entanto, essa opinião é ilusória. Filósofos como Sêneca, um dos principais pensadores do estoicismo, sabiam sobre a importância de aceitar o que não está em nossas mãos. Ele dizia: “A maior parte do que nos aflige vem de tentarmos controlar o incontrolável”.

Isso não significa que devemos cruzar os braços e deixar a vida nos levar, mas sim entender que o poder real reside em como lidamos com o presente. Fazendo a nossa parte agora, plantamos sementes que podem ou não florescer, e isso não depende de nós.

Na Bíblia, em Mateus 6:34 , encontramos uma lição poderosa: “Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã envolve suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal”. Esse versículo nos lembra que a nossa energia deve ser canalizada para o presente, para o que podemos fazer hoje. Não podemos prever ou controlar o futuro, mas podemos agir agora com intenção, amor e dedicação.

Aceitação do incontrolável

O psicólogo Viktor Frankl, famoso por seu livro Em Busca de Sentido , também nos lembra que a vida não se trata do que acontece com a gente, mas de como respondemos a isso. Ele escreve: “Entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço é o nosso poder de escolher a nossa resposta. Essa resposta é o nosso crescimento e a nossa liberdade”.

Assim, ao aceitarmos que não controlamos tudo, encontramos a liberdade de nos concentrar no que realmente importa: nossas ações e atitudes. Ao fazermos da nossa parte, libertamo-nos da ansiedade sobre o futuro e sobre as expectativas de como os outros irão reagir. É sobre dar o melhor de nós, independentemente do resultado.

Dicas para viver no presente e fazer a sua parte

Pratique a gratidão diária: Reserve alguns minutos do seu dia para refletir sobre as coisas pelas quais você é grato. Isso ajuda a concentrar-se no presente.

Reserve alguns minutos do seu dia para refletir sobre as coisas pelas quais você é grato. Isso ajuda a concentrar-se no presente. Aceite que o perfeito não existe: Muitas vezes nos deixa agir por medo de falhar ou de não alcançar a perfeição. Faça a sua parte, mesmo que imperfeita.

Muitas vezes nos deixa agir por medo de falhar ou de não alcançar a perfeição. Faça a sua parte, mesmo que imperfeita. Desacelere: Vivemos na era da velocidade, mas o presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. Desacelere e viva o momento.

Vivemos na era da velocidade, mas o presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. Desacelere e viva o momento. Aja com Intenção: Quando você faz algo, pergunte-se: “Estou satisfeito com os meus valores?” Isso te ajuda a focar no que importa.

Quando você faz algo, pergunte-se: “Estou satisfeito com os meus valores?” Isso te ajuda a focar no que importa. Deixe o futuro para depois: Não se prenda ao que pode ou não acontecer. Concentre-se no que está ao seu alcance hoje.

A vida é um grande mistério, e querer controlar tudo é um caminho para a frustração. Como diz a frase, você não controla o resultado de seus esforços, nem a reciprocidade, nem o tempo. Tudo o que você pode fazer é a sua parte, aqui e agora. Então, respire fundo e aja. Faça o seu melhor, hoje.

Que tal refletir? O que você pode fazer agora, que traz mais sentido e propósito para sua vida? Pode ser uma ação pequena ou um gesto de retenção. Faça, sem esperar nada em troca. O segredo está em viver o presente e confiar que o futuro cuidará de si mesmo.

A vida não é sobre controlar o que vem depois, mas sobre fazer o que está ao seu alcance neste momento exato. E essa é a verdadeira liberdade. Como diz Provérbios 16:9

Seja livre.

Maysa Bezerra

Estrategista e Storyteller