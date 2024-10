Acre tem o segundo maior número de nascimento de prematuros do país, diz boletim

Um bebê prematuro nasce com menos de 37 semanas de gestação, sendo prematuros precoces aqueles nascidos com menos de 34 semanas e tardios entre 34 e 37 semanas. No Acre, a prevalência de bebês que nascem com essa característica é a segunda maior do país, com 13,66, em 2022.

Os dados são do Ministério da Saúde, divulgado no início do mês de outubro. Outra forma de classificar os prematuros é de prematuro extremo (menores de 27 semanas), prematuros moderados (entre 28 e 31 s emanas) e leves (entre 32 e 36 semanas).

Segundo o boletim do Ministério da Saúde, Em 2020, aproximadamente 13,4 milhões de bebês nasceram prematuros no mundo, representando mais de 10% de todos os nascimentos.

Na região das Américas, a ocorrência desses nascimentos chega a cerca de 1,2 milhão anualmente. A magnitude dos nascimentos prematuros resulta sendo a principal causa de óbito entre crianças menores de 5 anos atualmente.

A taxa de prevalência foi calculada com base no número de nascidos vivos prematuros em relação ao total de nascidos vivos registrados no Sinasc no periodo analisado por cem nascidos vivos.

O Acre aparece como o estado com o segundo maior número prevalência, atrás somente de Roraima, que tem prevalência de 17,73. A média nacional é de 11,85.

No Brasil, entre os anos de 2012 e 2022 foram registrados 31.351.324 nascimentos, e, desse total, 3.530.568 nascimentos foram prematuros.