‘Algoz’ na final da Libertadores-2021, Deyverson se encanta com golaço de Andreas Pereira pela seleção

O gol de voleio de Andreas Pereira nos 4 a 0 do Brasil sobre o Peru encantou não apenas torcedores, mas também outros jogadores. Entre eles, ninguém menos que Deyverson. Algoz do meio-campista na final da Libertadores de 2021, o hoje atacante do Atlético-MG gostou tanto do que viu que fez questão de compartilhar.