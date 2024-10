Aniversários, chá de lingerie e férias; veja galerias de fotos na coluna da Márcia Abreu

4 ANINHOS DA HELENA

A festa de 4 anos da Helena foi simplesmente mágica, um verdadeiro universo de unicórnios criado com tanto amor! A celebração aconteceu em um buffet incrível, mas a decoração foi um toque especial, desde o bolo encantado até as lembrancinhas fofas, cada detalhe foi pensado para transformar a tarde em um conto de fadas, tudo feito pela mãe da aniversariante, empresária Talita Marinho, com muito carinho. Imagine um espaço repleto de arco-íris, nuvens fofinhas e unicórnios espalhados.

*A diversão ficou por conta de uma combinação perfeita: DJ animando as crianças com músicas que não deixaram ninguém parado e uma banda ao vivo que trouxe ainda mais energia à festa. Para completar, tivemos uma mesa de frios e jantar delicioso que agradou a todos, adultos e crianças.

*Ver a carinha de alegria da Helena ao se encantar com cada detalhe e a alegria dos pais Thiago Paiva e Talita Marinho, foi indescritível. Foi um final de tarde e noite de sonhos e muita celebração, em que o tema unicórnio fez o impossível parecer real. Confiram alguns flashes.

FASHION SHOW

O retorno das Angels da Victoria’s Secret, foi o burburinho da noite desta terça, 15, com o tradicional Victoria’s Secret Fashion Show, evento televisivo global organizado pela marca que retornou depois de seis anos.

*O evento foi um verdadeiro show com exibição das novas peças da marca, desfilados por personalidades, artistas renomados e modelos de destaque mundial. Um verdadeiro mix de moda, música e celebridades.

*Depois de inúmeras críticas a promoção de padrões de beleza irreais, a marca de lingerie mais famosa do mundo apresentou nesta terça, um desfile valorizando a inclusão e diversidade com suas angels, representando diferentes tipos de corpos. Foi show de bola!

RECITAL VILLA LOBOS

Será uma noite repleta de emoção e talento, o XXVI recital de piano da Escola Villa Lobos, encantando a plateia. Sob a atenta orientação da talentosa professora Sandra Medeiros, no próximo dia 26, às 20h, os alunos sobem ao palco da Usina de Artes João Donato, mostrando sua dedicação e paixão pela música. Eu vou!

VACATION

Querida Fernanda Saab com o maridão Leandro Veronez, aproveitam temporada de férias pela Flórida para visitar o filho Caio, que está cursando universidade por lá. A viagem está repleta de momentos especiais, incluindo passeios e a chance de acompanhar de perto a rotina de Caio.

FOTO

Vivas, parabéns e abraços à querida Márdhia El-Shawa Pereira que neste sábado, 19, completa años e comemora a data em reunião intimista.

CHÁ DE LINGERIE

O chá de lingerie de Mariana Magnabosco foi pura animação. Com muitas brincadeiras divertidas, uma banda ao vivo que garantiu a trilha sonora perfeita e um jantar delicioso, a festa foi inesquecível. Para fechar com chave de ouro, a Carreta Furacão chegou para agitar ainda mais as convidadas, trazendo energia e diversão em cada momento. Um evento memorável que celebrou essa fase especial com muito estilo e alegria.

RENATA

Amanhã, 18, é dia de celebrar Renata Messias Queiroz que inicia um novo ciclo. Felicidades e que a nova fase da sua vida venha cheia de saúde, realizações e maravilhosas surpresas.

PARABÉNS

Sexta (18) é dia de celebrar os 5.8 anos da querida advogada e auditora fiscal, Sheila De Paula, uma mulher inspiradora, que brilha em sua profissão com inteligência e determinação e encanta a todos com seu carisma e empatia. Que esta nova fase seja repleta de conquistas, alegrias e momentos inesquecíveis, Sheila!