Ao perder o controle, motorista invade cemitério e destrói túmulo

Um acidente foi registrado na última terça-feira (29), no Cemitério São João Batista, em Brasiléia, interior do Acre.

Enquanto realizava serviços de limpeza no canteiro de obras da ‘Casa Mortuária’, um motorista de uma máquina pesada perdeu o controle durante uma manobra e destruiu uma gaveta mortuária do cemitério. As informações foram divulgadas pelo Alto Acre.

O motorista tentou realizar uma manobra, contudo, a máquina ficou presa e invadiu o cemitério. O impacto causou danos a um túmulo, que foi parcialmente destruído.

O acidente ocorreu dias antes do feriado dos finados, que acontece no próximo sábado, dia 02 de novembro. A empresa responsável pela obra será notificada.