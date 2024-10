Após derrota em 2024, Marfisa dá pistas sobre o futuro do PSD e planos para 2026

NÃO É CANDIDATA

A vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão (PSD), declarou à coluna que não pretende concorrer a nenhum cargo nas eleições de 2026. Questionada sobre seu futuro na política, Marfisa foi categórica: “Não houve nenhum diálogo entre o PSD e o MDB comigo. Não serei candidata em 2026. Meu foco está em fortalecer as bases do PSD”.

PLANOS E NOVOS RUMOS

Marfisa disse que, apesar de estar fora da corrida eleitoral, seu compromisso com a política permanece intacto. “Estou me dedicando aos meus filhos, mas não vou parar de atuar politicamente. É algo que gosto e com o qual me identifico. Quero investir em novos projetos e empreender, mas a única candidatura no horizonte é a do Petecão,” destacou, referindo-se ao senador Sérgio Petecão (PSD).

SEM PRESSA

O delegado Railson Ferreira (REP) está montando seu secretariado com calma e estratégia, visando garantir o melhor time para a gestão. A prioridade de Railson, no entanto, está focada em angariar emendas e firmar parcerias que possam fortalecer os projetos para o município. Até o momento, há apenas quatro nomes especulados como certezas para o time de secretários, o que evidencia sua cautela em definir cada cargo com precisão. Nos bastidores, comenta-se que essa abordagem meticulosa visa evitar pressões externas e, ao mesmo tempo, assegurar que cada pasta seja liderada por alguém alinhado com seus objetivos de governo.

CORRE, MAILZA!

Nos bastidores, corre a informação de que o governador Gladson Cameli (PP) teria dado um prazo à vice-governadora Mailza Assis (PP) para consolidar sua viabilidade eleitoral. Com o relógio correndo, Mailza agora precisa acelerar a formação de seu grupo político, intensificar as alianças e agregar o máximo possível de apoios em torno de sua candidatura. A missão é clara: fortalecer sua base e consolidar-se como um nome competitivo para as eleições de 2026.

DISCURSO MARCANTE

Durante a solenidade de entrega da AC-405 em Cruzeiro do Sul, a vice-governadora Mailza Assis (PP) emocionou até o governador Gladson Cameli (PP) com seu discurso. Ao destacar o legado da família Cameli na região e homenagear o ex-governador Orleir Cameli, tio de Gladson e figura fundamental para o desenvolvimento do Juruá, Mailza trouxe à tona memórias que fortaleceram o vínculo entre a gestão e a população local. Demonstrando sensibilidade e habilidade para o momento, Mailza reafirmou seu papel de vice-governadora que sabe se posicionar e atuar de forma estratégica ao lado do governador.

FIM DA FEDERAÇÃO?

Durante os encontros desta semana, lideranças do PT iniciaram discussões sobre o futuro da federação com o PCdoB e o PV, defendendo seu fim. A avaliação é de que essa aliança engessou as negociações para a formação de chapas nas prefeituras, uma vez que, em uma federação, os partidos funcionam como um só e precisam decidir conjuntamente. Os petistas acreditam que, sem as amarras da federação, poderão negociar melhor com partidos de centro, como MDB e PSD. Formada em 2018, a federação é obrigatória até pouco antes da eleição de 2026. O PT começou a discutir essa renovação após um desempenho aquém do esperado nas eleições municipais, onde elegeu apenas um prefeito de capital e perdeu em nove das treze cidades no segundo turno.

NÉIA VEM AÍ

A prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia (PDT), derrotada nas eleições municipais deste ano, está se preparando para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa em 2026. Ela deve formar uma dobradinha com seu marido, o ex-deputado federal Jesus Sérgio (PDT), que também está considerando a possibilidade de buscar um novo mandato.

NÃO SERÁ FÁCIL

Sem mandato e sem o apoio da máquina pública, contando apenas com o apoio do prefeito Jordão, Naudo Ribeiro (PP) , o casal enfrenta uma tarefa difícil. Quando Jesus Sérgio (PDT) foi eleito deputado federal em 2018, obteve 9.537 votos, mas agora, para conquistar novamente uma cadeira pela bancada do Acre, a meta de votos será consideravelmente maior, dependendo do partido e das alianças formadas.

TENHO DITO

Quem não tiver “bala na agulha” é melhor nem se aventurar nas próximas eleições. As eleições de 2026 prometem ser uma verdadeira batalha, onde os recursos e o poder de estruturas definirão quem realmente tem força para chegar lá.