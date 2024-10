Após desviar de pneu, criança de 10 anos morre atropelada em Rio Branco

Uma criança de 10 anos, identificada como Miguel Aquiles, faleceu na manhã desta terça-feira (8), após tentar desviar de um pneu e acabar sendo atropelado por uma caçamba, na rodovia AC-40, em frente ao Parque Chico Mendes, em Rio Branco.

Segundo informações, o pequeno estava saindo da Escola Zuleide Pereira, na Vila Acre, e iria para casa, quando ocorreu o acidente. A ambulância 01 do Serviço Móvel de Urgência (SAMU), foi acionada, mas chegando ao local, só pode atestar o óbito.

Ele trafegava em uma bicicleta, tentou desviar do objeto que se encontra próximo a calçada, precisando percorrer pela via pública, quando foi surpreendido pelo caminhão carregado de maquinário. Moradores que presenciaram o fato, ficaram indignados, e pediram previdências do poder publico para a sinalização da área.

Devido ao acidente, o trânsito segue lento até o momento no local, com a presença da Policia Militar que investiga a ocorrência. Mais informações em breve.

