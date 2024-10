Após ser apontado como affair de Fiuk, Chico recria foto romântica

Chico Moedas encarou com bom humor os comentários dos internautas que sugeriram ser ele a pessoa misteriosa a quem Fiuk deu um cheiro no cangote em uma foto romântica publicada pelo ex-BBB. O influenciador, ex-namorado de Luísa Sonza, recriou a cena ao lado do amigo e humorista Diogo Defante, que publicou a imagem na noite dessa quinta-feira (17/10) no Instagram.

“Perdeu, Fiuk”, brincou Defante, que ainda compartilhou um vídeo dos bastidores da imagem. Fiuk repostou a imagem e entrou na brincadeira, “Era para ser eu! Mancada, irmão”.

Após o mistério na última quarta-feira (16/10), Fiuk revelou a identidade da pessoa, a cantora Clau. “Chega de mistério. Ariana linda e talentosa”, elogiou.

Veja: