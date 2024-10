Ariana Grande se defende das acusações de ser ‘destruidora de lares’

A cantora e atriz Ariana Grande comentou nesta segunda-feira (30) os rumores sobre seu relacionamento com o ator Ethan Slater. Em entrevista à revista Vanity Fair, ela abordou as especulações de que teria “destruído lares” ao iniciar o relacionamento com Slater, que se divorciou recentemente de Lilly Jay, após dez anos de união. Grande também estava em processo de separação do corretor de imóveis Dalton Gomez, com quem foi casada desde 2021.

Os dois se conheceram durante as gravações de Wicked, no Reino Unido. A respeito dos rumores, a cantora afirmou: “Não poderia existir uma ideia menos precisa de um ser humano do que aquela que os tabloides espalharam sobre ele (…) Ninguém nesta Terra se esforça mais ou se expande mais para estar lá para as pessoas que [ele] ama e se importa. Não há ninguém nesta Terra com um coração melhor, e isso é algo que nenhum tabloide de merd* pode mudar na vida real”.

Ela também refletiu sobre as mudanças que ocorreram durante as filmagens de Wicked. “Passei por muitas mudanças na vida, durante as filmagens deste filme. Muitas pessoas que estavam trabalhando nele passaram. Ficamos fora por dois anos. Então, é natural, entendo por que foi um ambiente fértil para os tabloides criarem algo que pagasse suas contas”.

A cantora concluiu dizendo que o mais difícil foi ver as acusações direcionadas a Slater. “Tantas pessoas acreditaram na pior versão disso [suposto boato de que ele traiu]. Essa foi definitivamente a parte mais difícil”, finalizou.