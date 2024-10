As vésperas da Lei Seca, artista aproveita para fazer show em Rio Branco; confira

Já que no final de semana haverá a chamada Lei Seca por causa das eleições do próximo domingo (6), quando será proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas, a cantora acreana Lara Pontes, intérprete da Música Brasileira (MPB) e outros ritmos se apresentará à noite, nesta quarta-feira (2), na Casa da Vila – onde funcionou a antiga “Espetáculo”, localizada na frente da Pracinha do Relógio, na Rua Benedito Maia, no Procon, Vila Ivonete. O show tem previsão de início a partir das 19 horas.

Lara Pontes se apresenta acompanhada do guitarrista Charles Sampaio, um dos grandes músicos do gênero na atualidade no Acre. “Convido todos os amigos para esta noite especial”, disse a artista. Ela promete cantar, além de MPB, sambas, Bossa Nova e músicas Pop.