Assaltantes que mataram tio e sobrinho dentro de bar vão a júri popular nesta segunda

Nesta segunda-feira (21), a 1ª Vara do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Rio Branco, começa a julgar Mayke Wisley Oliveira dos Santos e Roniscley Ribeiro da Silva, por um latrocínio (assalto seguido de assassinato) praticados em dezembro do ano passado na Vila Albert Sampaio, BR-364, em Rio Branco. As vitimas foram José de Goes Ferreira, de 59 anos, e o sobrinho dele, Natanael Goes Santos, de 34.

Os crimes ocorreram no início da noite de 31 de dezembro no estabelecimento comercial de José Goes Ferreira, no qual sobrinho também trabalhava. José de Goes estava dentro do bar jogando sinuca com alguns clientes e o sobrinho Natanael Santos fazia o atendimento, quando os criminosos chegaram e anunciaram o assalto. O dono do bar morreu dentro do estabelecimento e Natanael Santos morreu no hospital após ser baleado enquanto perseguia a dupla de moto.

Os acusados foram pronunciados a júri. Eles estão presos desde 1º de janeiro deste ano. No esconderijo no qual foram encontrados, a Polícia Militar encontrou duas pistolas, duas espingardas, munições, dinheiro, aparelhos celulares, balança de precisão e outros objetos.

A dupla foi denunciada pelo Ministério Público Estadual (MPAC) em janeiro. A audiência de instrução ocorreu no dia 4 de abril, com a oitiva das testemunhas apresentadas e o interrogatório dos réus.

No julgamento, imagens do crime serão utilizadas como prova. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram as vítimas sendo rendidas e tendo os bens levados. Enquanto os criminosos tentavam encontrar a arma de José de Goes, Natanael Santos, os clientes saíram correndo do local e fugiram.

Segundo o depoimento dos acusados, a intenção era roubar uma arma que Goes guardava no local. Durante o assalto, José acabou reagindo e atirando contra os criminosos. Um dos assaltante tomou a arma do proprietário do estabelecimento e atirou na cabeça dele.

O processo destaca que a dupla fugiu do local de moto. Natanael Santos foi até a casa do filho de José de Goes, avisou do assalto, pegou um carro e voltou para o bar para tentar encontrar os criminosos.

Ao ser avisado que os assaltantes tinham fugido, Natanael e o primo seguiram de carro em busca deles. O depoimento de uma das testemunhas relata que o garupa da moto atirou no carro e acabou acertando Natanael. Ele foi levado para o hospital e morreu horas depois.