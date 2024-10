Assistente social foi atingida no pescoço, queixo, braços, mãos e coxa; ex-marido não se arrependeu do crime

A assistente social do pronto-socorro João Paulo II, atacada com dezenas de facadas pelo ex-companheiro nesta quarta-feira (16) passou por procedimentos cirúrgicos, segundo informou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). A servidora foi atingida no pescoço, queixo, braços, mãos e coxa esquerda. O nome do acusado é João Paulo Ferreira Caetano.

A ocorrência policial diz que o ex-marido criminoso foi flagrado em cima da vítima desferindo os golpes. Ele confessou que seguiu a mulher várias vezes até o local de trabalho, disse que tinha esperanças de reconciliação, mas não mostrou arrependimento aos policiais.

Nesta quarta, ela a chamou para conversar na parte de trás do hospital, onde teria havido um desentendimento e o criminoso atacou a mulher diversas vezes.

Ainda de acordo com a ocorrência, mesmo com vários populares tentando salvar a mulher, o homem resistia. Ele foi inclusive atacado com pedradas e a população chegou a jogar uma bicicleta em cima dele.

Veja a posição da Sesau:

Nota de Esclarecimento da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (Sesau)

A Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (Sesau) informa que está ciente do incidente envolvendo uma assistente social do Hospital João Paulo II (JPII). O fato ocorreu fora das dependências do hospital, onde o suspeito do crime chamou a vítima para conversar fora da unidade. É importante destacar que o JPII conta com vigilância patrimonial, destinada a garantir a segurança de todos os usuários e profissionais da saúde, dentro da unidade, caracterizando-se como uma situação alheia à rotina do hospital.

Em relação ao estado de saúde da assistente social, ela apresenta múltiplas lesões, localizadas no pescoço, queixo, braços, mãos e coxa esquerda. No momento, está no centro cirúrgico, onde está sendo realizado os procedimentos necessários.

A Sesau reitera seu compromisso com a saúde e a segurança de seus servidores e pacientes, acompanhando de perto o desenrolar da situação e tomando as providências necessárias.