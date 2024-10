Atlético-MG ousa na escalação, atropela o River e encaminha vaga à final da Libertadores

Após o gol, o River conseguiu jogar um pouco, trocar passes no meio e ter com Borja chances esporádicas. Do outro lado, o Galo protegia bem sua área, não sofria, mas era cobrado por Milito para não abdicar do ataque.

Números do 1º tempo de Atlético-MG 1 x 0 River Plate: 🥅 Finalizações: 4 x 5

🧤 Fin. defendidas: 0 x 1

⏲️ Posse de bola: 62% x 38%

🎯 Precisão dos passes: 85% x 73%

❌ Faltas cometidas: 7 x 11

⚔️ Desarmes: 10 x 12

⛳️ Escanteios: 2 x 0

🚩 Impedimentos: 2 x 0 pic.twitter.com/aY3paz0tLJ — Espião Estatístico (@EspiaoEstatist) October 23, 2024

O Atlético voltou do intervalo com amplo domínio: ganhava os duelos individuais, ficava com a posse e não deixava o adversário pensar em criar. Parecia um jogo de 11 contra 10.

A resposta do Gallardo foi com três mudanças. Funcionou por um tempo. O River conseguiu competir mais no meio, chegar ao ataque, mas só durou nove minutos.

O segundo gol veio em uma troca de passes desde a defesa. Arana foi acionado pela esquerda e puxou a bola por dentro. Deu um toque com classe para Deyverson na área, que finalizou com categoria para vencer Armani.

Nas cordas, o time argentino não teve tempo para reagir. Quatro minutos depois, novo lançamento para Deyverson. O camisa nove dominou e ajeitou para Paulinho na entrada da área. Ele finalizou de primeira e contou com um desvio para fechar o placar. 3 a 0.