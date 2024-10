Avião da FAB deixa o Líbano rumo ao Brasil com nova leva de brasileiros

A aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), decolou de Beirute, no Líbano, às 18h30 (horário local) — (12h30 no horário de Brasília) — desta segunda-feira (7/10), com 227 resgatados — incluindo 49 crianças (7 de colo) e 3 pets a bordo.

Além de realizar o resgate de brasileiros na Operação Raízes do Cedro, o avião também transportou à capital libanesa doações do governo brasileiro, incluindo 20 mil seringas com agulhas e 4 mil agulhas individuais, destinadas a suprir necessidades de saúde locais.

O avião fará uma escala em Lisboa, em Portugal, para reabastecimento, e seguirá para a Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP). A previsão é que o próximo grupo de repatriados chegue ao Brasil amanhã (8), por volta das 10h. Segundo o tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, comandante da Aeronáutica, a operação deve trazer cerca de 500 brasileiros de volta ao país a cada semana.

Atualmente, cerca de 20 mil brasileiros residem no Líbano, e o Ministério das Relações Exteriores (MRE) reportou que aproximadamente 3 mil cidadãos manifestaram desejo de deixar o país devido à intensificação das operações militares israelenses.

O avião envolvido na missão de repatriação, denominado Raízes do Cedro, é um modelo KC-30. Na etapa inicial da operação, a aeronave decolou da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, na madrugada de quarta-feira passada (2) e chegou a Portugal na manhã do mesmo dia. Embora estivesse programado para seguir ao Líbano no mesmo dia, o voo foi postergado por questões de segurança, sendo reagendado para a manhã do último sábado (5).