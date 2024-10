Baile celebra iniciação de novos membros na Loja Maçônica em Sena Madureira; FOTOS

A Loja Maçônica Fraternidade e Trabalho nº 03 realizou uma cerimônia de iniciação no último dia 12, dando as boas-vindas a seis novos membros: Antonio Ogel Nunes, Antonio Rames Farias, Diego Silva, Felipe Junior Carvalho, Diego Lemos e Sebastião Passos, na sede da maçonaria de Sena Madureira.

A programação teve início na manhã do dia, seguiu a noite com uma emocionante cerimônia, onde os novos irmãos foram apresentados à familia maçônica e à sociedade senamadureirense. Com a entrada da Bíblia Sagrada, do Pavilhão Nacional e das autoridades maçônicas sendo acompanhada pela escolta dos DeMolays, simbolizando o respeito e a seriedade do ato. Para as esposas dos iniciados, foram entregues buquês de flores como sinal de reconhecimento e carinho.

A celebração ocorreu no Parque das Acácias e foi marcada por um baile festivo em honra aos novos iniciados. Após a cerimônia, um jantar foi servido aos presentes, seguido pela apresentação da Banda Hit’s, que animou a festa com grandes sucessos nacionais e internacionais, garantindo uma noite memorável.

Entre as autoridades maçônicas presentes, destacou-se o Sr. Junior Damasceno, Grão Mestre da Maçonaria do Acre, que prestigiou o evento ao lado de sua esposa. A atual diretoria da Loja Maçônica é composta pelo Venerável Mestre Sandro Roberto Vale, o 1º Vigilante Nilson Areal e o 2º Vigilante João Paulo D’avila.

Em entrevista à coluna Douglas Richer, do ContilNet, Nilson Areal compartilhou sua satisfação com a nova turma de iniciados e a importância do evento:

“A nossa loja é uma loja centenária, fundada em 18.08.1906, sendo vinculada a GLEAC. Este ano, fizemos novas iniciações, e no dia 12 de outubro, iniciamos seis novos irmãos junto de suas famílias. A festa foi linda no Parque das Acácias, com a presença do Grão Mestre, Juninho Damasceno, e do nosso eminente Grão Mestre, Elder de Teixeira, além de outras autoridades maçônicas do Estado. O baile durou de 8 da noite até a manhã do dia seguinte e foi um encerramento de mandato com chave de ouro”, destacou Areal.

Ele também fez questão de esclarecer sobre a Maçonaria: “Na Maçonaria, não se começa nenhum trabalho sem a entrada da Bíblia Sagrada. Isso ajuda a desmistificar informações erradas sobre nossa instituição, que muitas vezes é mal interpretada por desinformados.”

Em conversa com este jornalista, João Paulo d’Avila, 2º Vigilante, compartilhou um pouco sobre a organização dessa festa e a importância deste momento.

“Agradeço a todos os que se dedicaram para tornar essa festa possível, especialmente à Banda Hit’s, que animou a noite. Que este momento seja o início de uma trajetória repleta de fraternidade e conquistas para todos nós. Vamos juntos fortalecer nossa maçonaria!”

A cerimônia e a festa destacaram o compromisso da Loja Maçônica Fraternidade e Trabalho nº 03 em continuar sua tradição de acolhimento e formação de novos membros, celebrando a fraternidade e o trabalho em conjunto em prol da sociedade.

Veja fotos:

Fotos: Elvis Martins