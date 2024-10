Bolívia pode voltar à Copa do Mundo após 32 anos vencendo todos os jogos na altitude; entenda

Agora com 12 pontos e na 5ª colocação da tabela, após nove rodadas, os bolivianos ainda têm mais quatro jogos em casa até o final da disputa. Após vencer o Peru (5ª rodada) e perder para a Argentina (2ª rodada) e o Equador (3ª rodada) atuando em La Paz, a seleção passou a mandar jogos no estádio do Always Ready, que foi liberado pela Fifa.