Bombeiros confirmam tremor de terra no interior do Acre: “Minhas pernas tremeram”

O Corpo de Bombeiros confirmou um tremor de terra na madrugada desta terça-feira (1), em Tarauacá, interior do Acre. A informação foi divulgada pelo G1.

Contudo, o abalo não foi registrado por plataformas de monitoramento geológico, apenas reportado ao site do Centro de Sismologia da USP.

Moradores relataram o momento em que o tremor foi sentido. “Fiquei assustado e com medo de que fosse uma explosão de algo inflamável, pois houve um forte barulho no momento do tremor. Estava de pé e senti minhas pernas tremerem, além de perceber o chão balançar”, disse Lucas Dourado, morador do município, ao G1.

Tarauacá é uma das 6 cidades do país com alto potencial para terremotos de grandes proporções.

VEJA MAIS: Cidade do Acre está entre as 6 do Brasil monitoradas diariamente por riscos de terremotos

Em 2024, até março, em oito dias, Tarauacá registrou terremoto de magnitude 6,6 na escala Richter, uma escala logarítmica que não possui unidade de grandeza expressa. Seu cálculo é feito com base nas ondas sísmicas registradas pelos sismógrafos. Sua gradação foi convencionada de 1 a 10, mas não existe limite mínimo ou máximo.

O município acreano de Tarauacá teve o último tremor de terra detectado numa madrugada de domingo (28 de março). O abalo foi de 6,5 e foi captado pela Agência de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS).

RELEMBRE: Em intervalo de oito dias, Tarauacá registra novo terremoto de 6,5 na Escala Richter

De acordo com a agência, o epicentro foi localizado a 609,5 km de profundidade e a 66 km da zona urbana do município. Ainda conforme o monitoramento, apesar da magnitude, o tremor não ofereceu risco à superfície por conta da profundidade na qual ocorreu. Não houve ocorrências graves com o tremor, divulgou na época o Corpo de Bombeiros do Acre no município. Apesar da profundidade, moradores relatam terem sentido o tremor até na capital Rio Branco, localizada a mais de 400 km de Tarauacá.