“Braço direito” de líder do PCC André do Rap é preso, segundo governo

São Paulo — A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que a polícia prendeu, na última quarta-feira (23/10), um braço direito do traficante André do Rap, líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), foragido da Justiça desde 2020.

Carlos da Silva Santos, de 38 anos, conhecido como “Campeão”, foi preso na Vila Caiçara, em Praia Grande, por uma equipe da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Itanhaém. Em

O suspeito era procurado pela polícia desde julho, quando foi condenado a oito anos de prisão por tráfico de drogas. Ele ainda teve R$ 30 milhões bloqueados de suas contas bancárias por decisão da Justiça.

Campeão foi localizado após cerca de um ano de investigação. Com ele, foram apreendidos celulares, documentos e relógios.

Em entrevista concedida na última quarta-feira (23/10), o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, citou a prisão de Campeão como uma vitória no combate ao crime organizado.

“Hoje, o Deinter 6 prendeu um criminoso de nome Cláudio e apelido Campeão, braço direito de André do Rap. Está preso neste momento. Ele já foi preso em 2019 com pouca quantidade de droga, só 1 tonelada de cocaína”, afirmou Derrite.

André do Rap

André Oliveira Macedo, o André do Rap, apontado como uma das principais lideranças do PCC, foi solto em 10 de outubro de 2020, após decisão do então ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello.

A concessão do habeas corpus se baseou no fato de que a prisão preventiva de André do Rap não havia sido renovada.

Oito horas após ser colocado em liberdade, André do Rap teve o alvará de soltura cassado pelo ministro Luiz Fux, à época presidente do STF. Assim que saiu da prisão, o criminoso forneceu como endereço uma casa no Guarujá, na Baixada Santista. Porém, ele tomou rumo ignorado.

Em setembro de 2019, André do Rap foi detido em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. No local, foram encontrados um helicóptero e uma lancha avaliados em R$ 6 milhões.