Bruno Henrique é expulso após solada na cabeça de Matheuzinho durante jogo entre Corinthians e Flamengo

Bruno Henrique foi expulso aos 27 minutos da primeira etapa no confronto entre Corinthians e Flamengo, neste domingo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil, na Neo Química Arena. O atacante foi penalizado com o cartão vermelho após atingir a cabeça de Matheuzinho com uma solada.

Matheuzinho caiu no gramado com fortes dores e precisou sair de campo com um sangramento na cabeça. Posteriormente, ele retornou ao jogo usando uma touca branca para estancar o sangramento.

A expulsão de Bruno Henrique foi direta, sem necessidade de revisão. Apesar das reclamações do atacante do Flamengo, a decisão se manteve. Com a desvantagem numérica, Filipe Luís, técnico interino, fez uma substituição, retirando Gabigol para a entrada de Fabrício Bruno.

Veja o momento: