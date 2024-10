Calegário propõe sessão solene em alusão ao Dia Internacional da Pessoa Idosa e ao Dia Nacional do Idoso

O deputado estadual Fagner Calegário é o autor de um protocolo para a realização de uma Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa Idosa e ao Dia Nacional do Idoso, celebrados em 1º de outubro. A sessão, que busca reconhecer a importância dessas pessoas, será realizada no Plenário da Assembleia Legislativa no próximo dia 8 de novembro, às 10h.

Segundo o deputado, a sessão é uma oportunidade para refletir sobre o papel fundamental dos idosos na construção da sociedade e reforçar o respeito e a valorização dessa geração. “São pessoas que deram sua contribuição ao longo de toda a vida e que merecem todo o nosso reconhecimento e carinho. Essa sessão será um momento de gratidão e respeito a essas trajetórias”, afirmou Calegário.

A sessão contará com a presença de autoridades, representantes de entidades voltadas à defesa dos direitos dos idosos, além da participação da sociedade civil. A participação de todos é considerada essencial para fortalecer o debate sobre o envelhecimento digno e as condições de vida dessa população que tanto fez e continua fazendo pela sociedade.