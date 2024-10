Carro estacionado em duas vagas destinadas a idosos gera indignação em Rio Branco; VÍDEO

Um flagrante de desrespeito às vagas reservadas para idosos em Rio Branco, Acre, chamou a atenção na tarde deste sábado (5). Uma moradora da região, no bairro onde ocorreu o caso, registrou o momento em que um veículo ocupava duas vagas exclusivas para idosos, sem exibir a credencial que permite o uso dessas áreas especiais.

O incidente aconteceu no estacionamento de um estabelecimento local, gerando revolta entre os presentes. As vagas exclusivas para idosos, assim como para pessoas com deficiência, são garantias previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e sua ocupação irregular é passível de multa e remoção do veículo.

A moradora que gravou o vídeo expressou sua indignação com a situação: “O cidadão pegou duas vagas destinadas a idosos. Aqui não cabe outro carro, e ele está sem a credencial. Que falta de respeito! Não tenho ideia de quem é o dono do carro, mas tenho certeza que isso está errado.”

A credencial, necessária para o uso dessas vagas, deve ser emitida pelos órgãos de trânsito e visível no painel do carro. O desrespeito a essa norma afeta diretamente a mobilidade das pessoas que realmente necessitam dessas vagas.

Alerta à comunidade

Fica o alerta para que motoristas sigam as regras e respeitem o direito de circulação dos idosos e de outros grupos prioritários. Não ocupar essas vagas indevidamente é uma questão de cidadania e respeito ao próximo. O uso inadequado pode gerar multas de até R$ 293,47 e a remoção do veículo.

Veja o vídeo: