“Hoje me senti como um porta-voz de todos nós! Fiz questão de dizer o tamanho do nosso carinho, admiração e amor… falei por todos os amigos que também são fãs dele assim como eu!”, escreveu o Ronaldinho na publicação.

O jogador também falou sobre a percepção que teve do rapper. “O homem é muito, mas muito coração! Obrigado por esse momento! Esse tem historia”, terminou o ex-jogador do Atlético.

Caso Diddy

Sean Combs foi acusado no ano passado, mas o caso voltou a ocupar as manchetes da imprensa internacional após a prisão do rapper. Ele enfrenta acusações de incêndio criminoso, suborno, sequestro, tráfico sexual, associação ilícita e promoção da prostituição.

O rapper costumava fazer ‘eventos sexuais’ chamados de ‘Freak-offs’, onde contratava garotos de programa para fazer sexo com as vítimas. Por vezes ele participava dos atos ou ficava apenas assistindo. Os eventos duravam horas e até dias, com os integrantes passando grandes quantidades de óleo de bebê no corpo e fazendo uso de drogas como cetamina, ecstasy e GHB (Boa Noite Cinderela). Os crimes eram gravados e usados como chantagem.