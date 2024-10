Castanha-do-Brasil ganha destaque na SIAL Paris com participação do Brasil e presença de Jorge Viana

A castanha-do-Pará, também conhecida como castanha-do-Brasil, tem se consolidado como um dos principais produtos brasileiros nas edições da SIAL Paris, uma das maiores feiras internacionais de alimentos e bebidas.

O evento é realizado a cada dois anos, intercalando-se com a Anuga, feira de alimentos sediada em Colônia, na Alemanha. Em 2024, o Brazil Trade Lounge na SIAL Paris acontecerá nos dias 9 e 10 de abril, reunindo produtores e empresas brasileiras.

Jorge Viana, ex-governador do Acre e ex-senador, marcou presença na feira ao lado de representantes do Ministério da Agricultura e de Laudemir Müller, gerente de Agronegócios da ApexBrasil. Em uma publicação, Viana destacou a importância da castanha-do-Pará para o Acre e o papel da Apex na promoção do produto.

“Do Acre para uma das maiores feiras de alimentos do mundo, a castanha-do-Brasil está na SIAL Paris. Encontrei o vizinho Márcio e estamos, junto com o Ministério da Agricultura e o gerente da Apex, descobrindo caminhos para que a castanha do Acre ganhe o destaque que merece”, afirmou o ex-governador.

Com foco na sustentabilidade e no extrativismo, a castanha-do-Pará é produzida principalmente nos estados do Amazonas, Acre e Pará. Valorizada tanto como snack quanto como ingrediente em saladas, iogurtes e pães, seu óleo é amplamente utilizado na indústria de cosméticos por seus benefícios para pele e cabelo.

O evento em Paris é uma oportunidade estratégica para o Brasil consolidar sua posição como fornecedor global de alimentos orgânicos. A ApexBrasil, em parceria com o setor privado, trouxe cerca de 200 empresas brasileiras para a feira, das quais 55 são lideradas por mulheres e muitas estão estreando no mercado internacional.

A expectativa é que a participação brasileira na SIAL Paris gere aproximadamente 3 bilhões de dólares em negócios. A Apex investiu 30 milhões de reais, juntamente com seus parceiros, para garantir a visibilidade dos produtos nacionais nesse evento de relevância global.

A castanha-do-Pará, símbolo da biodiversidade brasileira, se destaca como um dos produtos-chave nessa missão de conquistar novos mercados e reforçar a imagem do Brasil como líder em sustentabilidade e inovação no setor alimentício.

