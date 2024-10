Chegada de onda polar traz chuvas fortes e temporais, diz Friale; veja previsão completa

As condições atmosféricas estarão altamente favoráveis à ocorrência de muita chuva no Acre e nas áreas vizinhas, entre quinta-feira (3) e sexta-feira (4), segundo o portal O Tempo Aqui, do pesquisador meteorológico David Friale.

De acordo com o informativo, em alguns pontos, poderá chover forte, com alta probabilidade de temporais, com raios e ventanias, em qualquer município do estado. A mudança é consequência da chegada de uma fraca onda polar e o seu encontro com a alta umidade do ar, originária do oceano Atlântico. Não haverá frio ou friagem, mas o calor diminuirá um pouco deixando o tempo ventilado.

A nota destaca ainda, que no sábado (5), domingo (6) e na segunda-feira (7), o calor, sem ser excessivo, irá predominar, podendo chover de forma pontual e passageira, não se descartando eventuais precipitações fortes.

“Nestes próximos dias, o calor será predominante, mas, em alguns momentos, principalmente no vale do rio Acre, as temperaturas altas diminuirão um pouco, com máximas de até 32ºC, na sexta-feira, e de até 37ºC, entre sábado e segunda-feira próximas. As menores temperaturas, que ocorrem, no início do dia, estarão oscilando entre 21 e 24ºC, em todos os municípios do estado”, destaca.