Chile x Brasil: onde assistir ao vivo, horário, palpites e prováveis escalações do jogo das eliminatórias

Em busca de reabilitação nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, o Brasil enfrenta o Chile nesta quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), no estádio Nacional de Santiago, pela 9ª rodada.

Com o pior primeiro turno de sua história, a seleção de Dorival Júnior chega pressionada para a partida, ainda mais depois de perder para o Paraguai por 1 a 0, o que não acontecia há 16 anos, na partida passada.

A campanha brasileira está longe de agradar. São apenas dez pontos em oito jogos, o suficiente para deixar a equipe em 5º lugar nas eliminatórias, dentro da zona de classificação, mas bem abaixo do que se espera de um time cinco vezes campeão do mundo.

Para dificultar a missão, o Brasil ainda vai a campo sem quatro prováveis titulares. O desfalque mais sentido é o de Vinicius Jr., cortado após lesão no Real Madrid. O goleiro Alisson, o lateral Guilherme Arana e o zagueiro Militão completam a lista, que tem também Bremer, outro defensor.

Por outro lado, a equipe do técnico Ricardo Gareca precisa da vitória para deixar as últimas posições e seguir sonhando com classificação para a próxima edição da Copa do Mundo.

Depois dos chilenos, a Canarinho ainda terá pela frente o Peru, lanterna do torneio, no Mané Garrincha, em Brasília, fechando a Data Fifa de outubro.

Onde assistir a Chile x Brasil?

Chile x Brasil terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e do SporTV (canal fechado).

Palpites para Chile x Brasil:

Paulo Cobos: Chile 0 x 1 Brasil

Rafael Marques: Chile 0 x 1 Brasil

Rodrigo Bueno: Chile 1 x 2 Brasil

Escalações de Chile x Brasil:

ESCALAÇÃO DO CHILE: Cortés; Kuscevic, Maripán e Galdames; Loyola, Echeverría, Vargas e Morales; Osorio, Dávila e Valdés.

ESCALAÇÃO DO BRASIL: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha e Rodrygo; Igor Jesus.

Arbitragem de Chile x Brasil: