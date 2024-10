Círio de Nazaré: queima de fogos marca chegada das imagens de Maria e Jesus na Gameleira

O 93º Círio de Nazaré acontece neste domingo (13) na capital acreana, Rio Branco. Milhares de fiéis se reuniram às margens do Rio Acre, na Gameleira, para recepcionar as imagens de Jesus e Maria, que chegaram em dois barcos.

Adornadas com flores e recepcionadas com queima de fogos, as duas imagens se encontraram no Calçadão da Gameleira. Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da catedral de Rio Branco, foi entregue às mãos do bispo Dom Joaquim Pertíñez.

Após um momento de louvor e oração, teve início a grande procissão, que marca o encerramento do Círio de Nazaré. A procissão seguirá até a catedral, onde acontecerá a missa solene em homenagem à santa.

Veja os registros:

*Fotos: Juan Diaz/ContilNet