Concurso de ‘cosplay baixo custo’ agita primeira noite de Gamecon Acre; VEJA FOTOS

A programação do primeiro dia da Gamecon Acre 2024 encerrou com o concurso e desfile ‘Cosplay baixo custo’. Com 12 competidores, as apresentações chamaram atenção e animaram o início da noite.

O pódio foi formado pelo 3º lugar, que foi para Denji, feito por Vonix, do anime Chainsawn Man, que recebeu R$ 100,00 como premiação. O segundo lugar foi para Chainsawman, feito por Costeus, do anime Chainsawman. O primeiro lugar foi para Bob Esponja herói, do filme ‘Bob Esponja: um herói de fora d’água’, feito por Bruno Santos, que ganhou a premiação de R$ 500,00.

O 5º colocado foi o cosplay de Tanya Degurechaff, feita por Erica Lima, do anime Youjo Senki. Já o 4º lugar foi para o cosplay Xiao Halloween, de May Lady, do jogo Genshin Impact.

Competidores do ‘Cosplay baixo custo’ trazem diversão e inovação ao palco da Gamecon Acre 2024, conquistando o público com apresentações criativas e bem-humoradas.

Veja fotos: