Concurso Gastronômico e final do Garota e Garoto Abacaxi agitam o 3º dia do Festival em Tarauacá

Neste sábado, 12 de outubro, o Festival do Abacaxi em Tarauacá traz mais um dia de festividades, com destaque para o Concurso Gastronômico do Abacaxi e a tão aguardada final do Concurso Garota e Garoto Abacaxi 2024. Organizado pela Prefeitura Municipal de Tarauacá, sob a liderança da prefeita Maria Lucinéia, o evento promete agitar a cidade com uma programação especial e diversificada.

O início da noite será marcado pela criatividade e sabores regionais, com o Concurso Gastronômico do Abacaxi, às 19h15. Os participantes terão a missão de impressionar o público e os jurados com receitas inovadoras, utilizando o abacaxi, símbolo do festival, como ingrediente principal. Pratos doces e salgados serão apresentados, mostrando o potencial culinário da região e proporcionando uma experiência única aos visitantes.

Às 20h10, o público será contagiado pela performance do Grupo de Dança TK Dance, que promete uma apresentação dinâmica e cheia de energia. Logo após, às 20h30, o DJ Johnata Nascimento assume o comando das pick-ups, preparando a atmosfera para o momento mais esperado da noite.

Às 21h30, acontece a final do Concurso Garota e Garoto Abacaxi 2024, onde os candidatos sobem ao palco em busca do tão desejado título. Após desfilarem beleza e simpatia, os vencedores serão coroados, fechando com chave de ouro esse momento tradicional do festival.

A programação musical segue com mais um set do DJ Johnata Nascimento às 23h00, seguido pelo show de Aldomi Ponciano e Martinha à meia-noite, trazendo muita música para animar o público. Para encerrar a noite em grande estilo, o DJ Tiago Albuquerque se apresenta às 01h40, garantindo diversão até o encerramento às 03h00.

O Festival do Abacaxi, com suas tradições culturais e gastronômicas, continua a destacar o melhor da região de Tarauacá, celebrando o talento local e o orgulho de ser a capital do abacaxi no Acre.

Veja a programação: