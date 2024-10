Concurso Nacional Unificado: quando sai o resultado final? Veja próximas datas!

O Concurso Nacional Unificado (CNU) está em andamento e os participantes têm dúvidas sobre quando será divulgado o resultado final do certame.

Vale lembrar que os prazos para interposição de recursos contra a nota da prova discursiva e para o envio dos títulos se encerraram nos dias 9 e 11 de outubro, respectivamente.

Mas, quais serão as próximas datas importantes para os candidatos? Quando o resultado final será divulgado?

De acordo com o cronograma oficial, a divulgação dos resultados referentes aos recursos da discursiva/redação deve ocorrer na próxima quinta-feira, 17 de outubro.

No dia 17 de outubro também ocorrerá a convocação para o procedimento de heteroidentificação e início do prazo para a perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência.

O resultado preliminar da avaliação de Títulos deve ser divulgado em 4 de novembro e os candidatos poderão interpor recursos entre 4 e 5 de novembro.

Por fim, os resultados finais do certame devem ser divulgados em 21 de novembro de 2024. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), os aprovados no certame devem ser convocados no início de 2025.

Confira, detalhadamente, o cronograma das próximas etapas do Concurso Nacional Unificado: