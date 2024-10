Concurso TJ RO tem edital publicado; são 25 vagas e salário até R$ 17,1 mil

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ RO) divulgou o edital do novo concurso público, oferecendo 25 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de Técnico Judiciário (nível médio) e Analista Judiciário (nível superior), sendo 15 vagas para nível superior e 10 para nível médio.

Segundo o edital, os aprovados não jus aos salários iniciais que variam de de R$ 7.533,99 a R$ 17.132,48 para jornadas de 40 horas semanais.

As inscrições estarão abertas de 5 de novembro a 5 de dezembro de 2024, até as 23h59 por meio do site da banca Consulplan. A taxa de inscrição varia conforme o cargo:

R$ 100,00 para Técnico Judiciário

R$ 130,00 para Analista Judiciário

A seleção dos candidatos incluirá provas objetiva e discursiva, que serão realizadas em 2 de fevereiro de 2025. Confira todos os detalhes ao longo do artigo!

Concurso TJ RO

Status: edital publicado

edital publicado Banca: Instituto Consulplan

Instituto Consulplan Vagas: 25

25 Salário inicial: de R$ 7.533,99 a R$ 17.132,48

de R$ 7.533,99 a R$ 17.132,48 Edital TJ RO 2024

Concurso TJ RO: situação atual

Principais Datas

Inscrições: de 05/11/2024 a 05/12/2024

Isenção da taxa: de 05 a 11/11/2024

Último dia para pagamento: até 6/12/2024

Prova: 02/02/2025

Concurso TJ RO: cargos e vagas

Confira abaixo a divisão exata das vagas, assim como seus respectivos salários e requisitos:

Cargo Vagas Cadastro Reserva (CR) Salário (Venc. básico + aux. alimentação) Requisitos Técnico Judiciário 10 – 7.533,99 Ensino médio completo Analista Judiciário – Administrador 1 CR 10.959,82 Nível superior em Administração com registro no conselho de classe Analista Judiciário – Analista de Sistemas 1 CR 17.132,48 Nível superior em áreas de TI, como Ciência da Computação Analista Judiciário – Arquivologista 1 CR 10.959,82 Nível superior em Arquivologia com registro no conselho de classe Analista Judiciário – Assistente Social 1 CR 10.959,82 Nível superior em Serviço Social com registro no conselho de classe Analista Judiciário – Biblioteconomista – CR 10.959,82 Nível superior em Biblioteconomia com registro no conselho de classe Analista Judiciário – Contador 1 CR 10.959,82 Nível superior em Ciências Contábeis com registro no conselho de classe Analista Judiciário – Economista 1 CR 10.959,82 Nível superior em Economia com registro no conselho de classe Analista Judiciário – Enfermeiro – CR 10.959,82 Nível superior em Enfermagem com registro no conselho de classe Analista Judiciário – Engenheiro Civil 1 CR 10.959,82 Nível superior em Engenharia Civil com registro no conselho de classe Analista Judiciário – Engenheiro Eletricista – CR 10.959,82 Nível superior em Engenharia Elétrica com registro no conselho de classe Analista Judiciário – Engenheiro Eletrônico 1 CR 10.959,82 Nível superior em Engenharia Eletrônica com registro no conselho de classe Analista Judiciário – Estatístico – CR 10.959,82 Nível superior em Estatística com registro no conselho de classe Analista Judiciário – Fisioterapeuta – CR 10.959,82 Nível superior em Fisioterapia com registro no conselho de classe Analista Judiciário – Fonoaudiólogo – CR 10.959,82 Nível superior em Fonoaudiologia com registro no conselho de classe Analista Judiciário – Historiador 1 CR 10.959,82 Nível superior em História Analista Judiciário – Jornalista 1 CR 10.959,82 Nível superior em Jornalismo Analista Judiciário – Matemático 1 CR 10.959,82 Nível superior em Matemática Analista Judiciário – Médico Cardiologista 1 CR 10.959,82 Nível superior em Medicina com especialização em Cardiologia Analista Judiciário – Médico Clínico Geral 1 CR 10.959,82 Nível superior em Medicina Analista Judiciário – Médico do Trabalho – CR 10.959,82 Nível superior em Medicina com especialização em Medicina do Trabalho Analista Judiciário – Médico Pediatra – CR 10.959,82 Nível superior em Medicina com especialização em Pediatria Analista Judiciário – Médico Psiquiatra – CR 10.959,82 Nível superior em Medicina com especialização em Psiquiatria Analista Judiciário – Nutricionista – CR 10.959,82 Nível superior em Nutrição com registro no conselho de classe Analista Judiciário – Odontólogo – CR 10.959,82 Nível superior em Odontologia Analista Judiciário – Oficial de Justiça 1 CR 10.959,82 Nível superior em Direito Analista Judiciário – Pedagogo – CR 10.959,82 Nível superior em Pedagogia Analista Judiciário – Psicólogo – CR 10.959,82 Nível superior em Psicologia com registro no conselho de classe Analista Judiciário – Publicitário 1 CR 10.959,82 Nível superior em Publicidade Cargos, vagas e salários TJ RO

Os benefícios oferecidos pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ RO) para os cargos disponíveis no concurso incluem:

Auxílio-Alimentação : R$ 2.300,00 mensais.

: R$ 2.300,00 mensais. Auxílio-Saúde : R$ 680,00, concedido por meio de reembolso de despesas com plano de saúde.

: R$ 680,00, concedido por meio de reembolso de despesas com plano de saúde. Auxílio-Transporte: R$ 264,00, valor que pode variar conforme a cidade de lotação e quantidade de deslocamentos mensais.

Concurso TJ RO: requisitos

TÉCNICO JUDICIÁRIO

REQUISITOS: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC

ANALISTA JUDICIÁRIO – ADMINISTRADOR

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Administração, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no órgão de classe.

ANALISTA JUDICIÁRIO – ANALISTA DE SISTEMAS

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Tecnologia da Informação e Comunicação, Engenharia de Software, Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Tecnologia da Informação, Engenharia de Sistemas, Informática, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de dados ou outros afins, Defesa Cibernética, Redes de Computadores, Segurança da Informação e Sistemas para Internet ou outros cursos na área de informática, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC.

ANALISTA JUDICIÁRIO – ARQUIVOLOGISTA

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Arquivologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

ANALISTA JUDICIÁRIO – ASSISTENTE SOCIAL

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC, e registro no órgão de classe.

ANALISTA JUDICIÁRIO – BIBLIOTECONOMISTA

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Biblioteconomia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no órgão de classe.

ANALISTA JUDICIÁRIO – CONTADOR

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no órgão de classe.

ANALISTA JUDICIÁRIO – ECONOMISTA

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Economia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC, e registro no órgão de classe.

ANALISTA JUDICIÁRIO – ENFERMEIRO

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC, e registro no órgão de classe.

ANALISTA JUDICIÁRIO – ENGENHEIRO CIVIL

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Engenharia Civil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC, e registro no órgão de classe.

ANALISTA JUDICIÁRIO – ENGENHEIRO ELETRICISTA

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Engenharia Elétrica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC, e registro no órgão de classe.

ANALISTA JUDICIÁRIO – ENGENHEIRO ELETRÔNICO

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Engenharia Eletrônica ou Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC, e registro no órgão de classe.

ANALISTA JUDICIÁRIO – ESTATÍSTICO

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Estatística, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC, e registro no órgão de classe.

ANALISTA JUDICIÁRIO – FISIOTERAPEUTA

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Fisioterapia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC, e registro no órgão de classe.

ANALISTA JUDICIÁRIO – FONOAUDIÓLOGO

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Fonoaudiologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC, e registro no órgão de classe.

ANALISTA JUDICIÁRIO – HISTORIADOR

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em História, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC, e registro na Delegacia Regional do Trabalho – DRT.

ANALISTA JUDICIÁRIO – JORNALISTA

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Jornalismo ou Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC, e registro na Delegacia Regional do Trabalho – DRT.

ANALISTA JUDICIÁRIO – MATEMÁTICO

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Matemática, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

ANALISTA JUDICIÁRIO – MÉDICO CARDIOLOGISTA

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, com certificado de conclusão residência médica ou certificado de título de especialista na área específica, e registro no órgão de classe

ANALISTA JUDICIÁRIO – MÉDICO CLÍNICO GERAL

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, com certificado de conclusão residência médica ou certificado de título de especialista na área específica, e registro no órgão de classe.

ANALISTA JUDICIÁRIO – MÉDICO DO TRABALHO

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, com certificado de conclusão residência médica ou certificado de título de especialista na área específica, e registro no órgão de classe.

ANALISTA JUDICIÁRIO – MÉDICO PEDIATRA

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, com certificado de conclusão residência médica ou certificado de título de especialista na área específica, e registro no órgão de classe.

ANALISTA JUDICIÁRIO – MÉDICO PSIQUIATRA

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, com certificado de conclusão residência médica ou certificado de título de especialista na área específica, e registro no órgão de classe.

ANALISTA JUDICIÁRIO – NUTRICIONISTA

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Nutrição, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC, e registro no órgão de classe.

ANALISTA JUDICIÁRIO – ODONTÓLOGO

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Odontologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC, e registro no órgão de classe.

ANALISTA JUDICIÁRIO – OFICIAL DE JUSTIÇA

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

ANALISTA JUDICIÁRIO – PEDAGOGO

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC, e registro no órgão de classe.

ANALISTA JUDICIÁRIO – PSICÓLOGO

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC, e registro no órgão de classe.

ANALISTA JUDICIÁRIO – PUBLICITÁRIO

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Publicidade ou Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC, e registro na Delegacia Regional do Trabalho – DRT.

Concurso TJ RO: etapas e provas

Sob organização da banca Instituto Consulplan, os candidatos inscritos no edital do concurso TJ RO serão avaliados por meio da aplicação das seguintes etapas:

Prova Objetiva – eliminatório e classificatório;

– eliminatório e classificatório; Prova Discursiva – eliminatório e classificatório;

Prova objetiva

A prova objetiva será composta por 60 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas, que abordarão disciplinas gerais e específicas conforme o cargo, sendo:

Técnico Judiciário:

Conhecimentos Gerais : Língua Portuguesa – 15 questões Conhecimentos Transversais – 14 questões História e Geografia do Estado de Rondônia – 6 questões

: Conhecimentos Específicos : Conteúdo específico do cargo/especialidade – 25 questões

:

Analista Judiciário (todas as especialidades):

Conhecimentos Gerais : Língua Portuguesa – 15 questões Conhecimentos Transversais – 14 questões História e Geografia do Estado de Rondônia – 6 questões

: Conhecimentos Específicos : Conteúdo específico do cargo/especialidade – 25 questões

:

Será aprovado nas provas objetivas o candidato da ampla concorrência que alcançar no mínimo 60%

(sessenta por cento) do total de pontos para a etapa.

Prova discursiva

A prova discursiva, para todos os cargos/especialidades, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada na mesma data, horário e local das provas objetivas de múltipla escolha.

Nesta fase os candidatos serão avaliados por meio de 1 (uma) questão discursiva, para todas as especialidades do cargo Analista Judiciário, versando sobre estudo de caso acerca de tema de conhecimentos específicos, conforme conteúdo programático do Edital;

E uma dissertação para o cargo de Técnico Judiciário, versando sobre tema da atualidade.

A questão discursiva e a dissertação deverão conter o mínimo de 20 (vinte) e o máximo de 30 (trinta) linhas. A prova discursiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos.

Será aprovado na prova discursiva o candidato da ampla concorrência que alcançar no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de pontos atribuídos para a etapa,

Salários e Benefícios

Conforme o edital, os aprovados no TJ RO terão os seguintes vencimentos:

Analista Judiciário (nível superior): R$ 10.959,82 (vencimento + benefícios)

(vencimento + benefícios) Técnico Judiciário (nível médio): R$ 7.533,99 (vencimento + benefícios)

(vencimento + benefícios) Analista de Sistemas: R$ 17.132,48 (vencimento + benefícios)

Dentro deste valor também estão previstos os seguintes benefícios:

Auxilio Alimentação: R$ 2.300,00

R$ 2.300,00 Auxílio Saúde: R$ 680,00

R$ 680,00 Auxílio Transporte: R$ 264,00

Último concurso TJ RO 2021

O edital do concurso TJ RO (Tribunal de Justiça de Rondônia) foi homologado no dia 29 de março de 2022. Além disso, também foi publicada a classificação final de todos os aprovados. Veja aqui!

O edital foi publicado em parceria com o TCE RO. Para provimento no Tribunal de Justiça foram ofertadas 13 vagas para o cargo de Analista Judiciário e 30 vagas para o cargo de Técnico Judiciário. Já para o Tribunal de Contas, foi previsto cadastro de reserva para o cargo de Analista de T.I.

O certame foi organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e as remunerações variaram entre R$ 5.397,24 e R$ 9.834,51.

Cargos e Vagas

Confira abaixo a divisão das vagas do último concurso TJ RO

Nível superior

Administração – 1 vaga

Analista de sistema – 2 vagas

Contador – 1 vaga

Assistência social – 1 vaga

Biblioteconomia – 1 vaga

Economista – 1 vaga

Enfermeiro – 1 vaga

Médico do trabalho – 1 vaga

Médico psiquiatra – 1 vaga

Oficial de justiça – 1 vaga

Pedagogo – 1 vaga

Psicólogo – 1 vaga

Concurso TJ RO: cargos vagos

De acordo com o último relatório de pessoal divulgado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, realizado em julho de 2024, o órgão conta com 424 cargos vagos. Confira o quantitativo oficial que ainda são passíveis de provimento no TJ RO:

Nível Especialidade Ativos Inativos Estáveis Não Estáveis Providos Vagos Total Aposentados Superior ADMINISTRADOR (A) 17 15 32 2 34 0 Superior AGENTE JUDICIÁRIO – CONTADOR 0 0 0 0 0 1 Superior ANALISTA DE SISTEMAS 69 22 91 17 108 3 Superior ANALISTA JUDICIÁRIO 12 0 12 1 13 46 Superior ANALISTA PROCESSUAL 6 0 6 0 6 0 Superior APOIO TÉCNICO DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS 0 0 0 152 152 0 Superior ARQUITETO (A) 2 0 2 0 2 0 Superior ARQUIVOLOGISTA 0 0 0 1 1 0 Superior ASSISTENTE SOCIAL 63 49 112 2 114 23 Superior BIBLIOTECONOMISTA 0 1 1 0 1 0 Superior CONTADOR (A) 18 3 21 6 27 1 Superior DEPOSITÁRIO PÚBLICO 0 0 0 0 0 2 Superior ECONOMISTA 7 4 11 2 13 0 Superior ENFERMEIRO (A) 1 3 4 0 4 0 Superior ENGENHEIRO (A) CIVIL 3 0 3 3 6 2 Superior ENGENHEIRO (A) ELETRICISTA 4 0 4 0 4 0 Superior ENGENHEIRO (A) ELETRÔNICO (A) 0 0 0 1 1 0 Superior ENGENHEIRO (A) MECÂNICO (A) 1 0 1 0 1 0 Superior ESCRIVÃO JUDICIAL 6 0 6 0 6 46 Superior ESTATÍSTICO (A) 1 0 1 0 1 0 Superior FISIOTERAPEUTA 1 0 1 0 1 0 Superior FONOAUDIÓLOGO (A) 1 0 1 0 1 0 Superior JORNALISTA 3 0 3 2 5 0 Superior MATEMÁTICO (A) 5 0 5 4 9 3 Superior MÉDICO (A) 2 0 2 0 2 1 Superior MÉDICO (A) CARDIOLOGISTA 0 0 0 1 1 0 Superior MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL 0 0 0 1 1 0 Superior MÉDICO (A) DO TRABALHO 0 1 1 0 1 0 Superior MÉDICO (A) PEDIATRA 1 0 1 0 1 0 Superior MÉDICO (A) PSIQUIATRA 0 1 1 0 1 0 Superior NUTRICIONISTA 1 0 1 0 1 0 Superior ODONTÓLOGO (A) 4 0 4 0 4 1 Superior OFICIAL CONTADOR 1 0 1 0 1 12 Superior OFICIAL DE JUSTIÇA 156 27 183 99 282 92 Superior OFICIAL DE JUSTIÇA NV. ESPECIAL 0 0 0 0 0 8 Superior OFICIAL DISTRIBUIDOR 1 0 1 0 1 9 Superior PEDAGOGO (A) 6 2 8 0 8 0 Superior PSICÓLOGO (A) 61 38 99 0 99 4 Superior PUBLICITÁRIO (A) 0 0 0 1 1 0 Superior REVISOR (A) REDACIONAL 12 0 12 0 12 1 Superior TÉCNICO JUDICIÁRIO – ASSISTENTE SOCIAL 0 0 0 0 0 2 Superior TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCRIVÃO JUDICIAL 0 0 0 0 0 8 Superior TÉCNICO JUDICIÁRIO – OFICIAL CONTADOR 0 0 0 0 0 3 Superior TÉCNICO JUDICIÁRIO – OFICIAL DISTRIBUIDOR 0 0 0 0 0 1 Superior TÉCNICO JUDICIÁRIO – PSICÓLOGO 0 0 0 0 0 1 Total Superior 465 166 631 295 926 270 Básico AGENTE DE SEGURANÇA 132 0 132 0 132 37 Básico ARTÍFICE 5 0 5 0 5 2 Básico AUXILIAR OPERACIONAL – AGENTE DE SEGURANÇA 0 0 0 0 0 6 Básico AUXILIAR OPERACIONAL – MOTORISTA 0 0 0 0 0 1 Básico AUXILIAR OPERACIONAL – SERVIÇOS GERAIS 0 0 0 0 0 4 Básico AUXILIAR OPERACIONAL – TELEFONISTA 0 0 0 0 0 1 Básico COMISSÁRIO (A) DE MENORES 1 0 1 0 1 5 Básico CONTÍNUO 3 0 3 0 3 0 Básico MOTORISTA 9 0 9 0 9 10 Básico SERVIÇOS GERAIS 74 0 74 0 74 72 Básico TELEFONISTA 24 0 24 0 24 9 Total Básico 248 0 248 0 248 147 Médio AGENTE DE SEGURANÇA 4 0 4 0 4 2 Médio AGENTE JUDICIÁRIO – GESTÃO DE RECURSOS 0 0 0 0 0 4 Médio MOTORISTA 3 0 3 0 3 0 Médio SERVIÇOS GERAIS 2 0 2 0 2 1 Médio TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) 1419 560 1979 129 2108 351 Médio TÉCNICO JUDICIÁRIO 0 0 0 0 0 1 Médio TÉCNICO JUDICIÁRIO – APOIO TÉCNICO 0 0 0 0 0 21 Total Médio 1428 560 1988 129 2117 380 Total Geral 2141 726 2867 424 3291 797 Vacâncias TJ RO

Nomeados e nota de corte

Com oferta de 153 vagas, foram nomeados 386 candidatos, ou seja, mais que o dobro de vagas previstas no edital. Confira na tabela abaixo os nomeados por cargo na relação de ampla concorrência:

Cargo Convocados Classificação e nota geral do cargo Administrador 2 2º – 68,6 Analista de Sistemas 8 8ª – 47,2 Analista de Sistemas (Desenvolvimento) 38 38º – 48,4 Arquiteto 1 1º – 66 Assistente Social 11 14º – 56,4 Contador 6 6º – 56 Economista 1 1º – 57,6 Engenheiro Civil 3 8º – 58,2 Engenheiro Eletrônico 2 2º – 71,6 Engenheiro Mecânico 1 1º – 69,6 Estatístico 1 1º – 59,4 Jornalista 1 1º – 78 Cardiologista 1 1º – 77,3 Pediatra 4 4º – 54 Psiquiatra – – Nutricionista 1 1º – 75 Odontólogo 2 2º – 72 Oficial de Justiça 28 175º – 61 Pedagogo 3 3º – 70,8 Psicólogo 11 29º – 64,5 Técnico Judiciário 261 1.916º – 57,2 Nota de corte

Provas do último concurso TJ RO

Informações do Concurso TJ RO

►Data: 02/02/2025

►Vagas: 25

►Cargos: Analista e Técnico Judiciário

►Banca: Instituto Consulplan

►Escolaridade: nível médio e superior

►Edital: Edital TJ RO 2024

►Últimos Editais: Edital TJ RO – 2015 / Edital TJ-RO 2021 /Edital Temporários 2021