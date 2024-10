“Conectar com a essência da alma”: procuradora de Justiça compartilha transformação; veja como ficou

A procuradora de Justiça do Acre, Kátia Rejane, decidiu se reinventar e mudou radicalmente o visual. Conhecida por suas madeixas escuras, Kátia surpreendeu seus seguidores ao compartilhar a novidade nas redes sociais no último domingo (20).

A transformação, realizada pelas mãos do renomado hair stylist e visagista Júnior Santos, foi anunciada em seus stories, onde ela escreveu:

“É muito mais que renovação do corte do cabelo. É se conectar com a essência da alma desse grande profissional! @jjuniorsb”.

Além disso, Kátia publicou uma collab em seu feed com Júnior Santos, que é natural de São Paulo e atualmente reside em Vinhedo. Na legenda, o profissional destacou a importância da autoestima e de como o visagismo pode ajudar a refletir a personalidade por meio do cabelo:

“É isso que você busca? Ser leve, positiva, alegre. São atributos que vêm de dentro, mas que um cabelo de acordo com seu temperamento pode transmitir sobre você. É somente sobre você e nunca em comparação com alguém! Visagismo é isso, a arte de conectar você com você mesma.”

Confira a publicação: