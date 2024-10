Confira alguns detalhes das casas de famosas que moram fora do Brasil

Diversos famosos brasileiros escolheram sair do país e tentar a sorte pelo mundo. Entre os destinos populares estão os Estados Unidos e a Europa, mas há outras celebridades que vivem na África e no Oriente Médio. Conheça, na lista a seguir, as casas de algumas personalidades que moram no exterior.

Kelly Key – Angola A cantora Kelly Key se mudou para Luanda, na Angola, no ano passado com a sua família. O seu marido, Mico Freitas, nasceu e viveu no país africano por muitos anos. Kelly Key na sala da sua casa em Angola — Foto: Instagram / Reprodução Recentemente, ela compartilhou nas redes sociais alguns detalhes da mansão onde mora. Ela fez algumas fotos no espelho da sala de jantar e até exibiu alguns itens de decoração, como livros, vasos e copos. Luana Piovani – Portugal A atriz foi viver em Cascais, Portugal, com a família em 2019, quando ela ainda era casada com o surfista Pedro Scooby. Depois da separação, ela continuou morando com os três filhos do casal na cidade. Luana Piovani na sala de estar da sua casa em Portugal — Foto: Instagram / Reprodução O seu filho mais velho, Dom, veio morar no Brasil com o pai, que retornou para o Rio de Janeiro no ano passado. Luana já mostrou algumas vezes a sua casa portuguesa. Por exemplo, em vídeo publicado em seu Instagram, ela surgiu meditando na sala de estar. Isis Valverde – Estados Unidos A atriz Isis Valverde se mudou para Los Angeles, nos EUA, em 2022, após o fim do seu casamento com André Resende. Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz em Los Angeles — Foto: Homes / Divulgação Ao lado do filho Rael, de 4 anos, ela embarcou para a Califórnia. Alguns meses depois começou um romance com Marcus Buaiz, ex-marido de Wanessa Camargo. O casal decidiu investir em uma mansão em Beverly Hills avaliada em R$ 16 milhões. Sabrina Petraglia – Emirados Árabes Unidos A atriz Sabrina Petraglia se mudou para Dubai em janeiro de 2023 com a família, após o marido Ramón Velázquez receber uma proposta de trabalho na cidade. Recentemente, ela interpretou a personagem Maya da novela “Família é Tudo”, da TV Globo, e ficou entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos para as gravações. A sala de estar de Sabrina Petraglia em Dubai tem um sofá grande claro e uma planta no fundo decorando o espaço — Foto: Instagram / Reprodução Nas redes sociais, ela já mostrou um pouco da sua sala de estar e de jantar. Em um vídeo, ela está no sofá do ambiente, se despedindo dos filhos antes de fazer uma viagem para o Brasil. Zilu Godoy – Estados Unidos A ex-esposa do cantor Zezé di Camargo se mudou para Orlando, nos Estados Unidos, em 2021. A sua mansão de dois andares conta com piscina e está localizada à beira de um lago em um condomínio luxuoso. Área externa da mansão de Zilu Camargo em Orlando, na Flórida, EUA — Foto: Instagram / Reprodução Nas redes sociais, Zilu já mostrou algumas vezes o espaço, principalmente a área externa da casa. Em 2024, ela voltou ao Brasil e foi candidata a vereadora de São Paulo, mas não se elegeu.