Eleições 2024: conheça os prefeitos eleitos e reeleitos nos 22 municípios do Acre; confira

Os prefeitos eleitos e reeleitos nos 22 municípios do Acre foram escolhidos neste domingo (6). Em Rio Branco, Tião Bocalom (PL) foi reeleito com quase 55% dos votos.

Em Cruzeiro do Sul, a disputa foi acirrada, com menos de 200 votos de diferença entre Zequinha Lima e Jéssica Sales.

Em Sena Madureira, Gerlen Diniz venceu Gilberto Lira. Rodrigo Damasceno ultrapassou a atual prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia.

Veja a lista:

Rio Branco

O atual prefeito e candidato à reeleição Bocalom, do PL, foi reeleito prefeito de Rio Branco, neste domingo (06).

Ele obteve mais de 100 mil votos. Rio Branco tinha como candidatos, além deles, Marcus Alexandre, do MDB, Jenilson Leite, do PSB e Emerson Jarude, do NOVO.

Cruzeiro do Sul

Com 50,20% dos votos, Zequinha Lima, do Progressistas, foi eleito prefeito de Cruzeiro do Sul neste domingo (6).

Ele conquistou 24.478 votos, derrotando a candidata Jéssica Sales, do MDB. O segundo maior município do Acre registrou 50.597 votos, com 1,40% de votos em branco.

Sena Madureira

Gerlen Diniz, do Progressistas, foi eleito prefeito de Sena Madureira com 54,25% dos votos, somando 13.391 votos votos. Ele estava concorrendo com os candidatos Gilberto Lira, do União Brasil, nas eleições, deste domingo (6).

A cidade registrou 25.361 votos no total. A porcentagem de votos em branco foi de 0,65%.

Senador Guiomard

A prefeita Rosana Gomes, do Partido Progressistas (PP), foi reeleita neste domingo (06), com 62,40% dos votos válidos, para continuar à frente da administração de Senador Guiomard por mais quatro anos.

Rosana superou outros três candidatos adversários, Adonay, do PT, Gilson da Funerária, do PSD, e Moises Ceará, do MDB, que ficaram com 2,47%, 32,18% e 2,95% dos votos, respectivamente.

Brasiléia

No final da tarde deste domingo (6), Brasiléia, no interior do Acre, conheceu seu novo prefeito após meses de campanha. O candidato Carlinhos do Pelado, do Progressistas foi eleito com 52,37% dos votos, derrotando sua principal adversária, Leila Galvão, do partido MDB, que alcançou 47,63% de apoio nas urnas.

Leila Galvão, já foi prefeita de Brasileia por dois mandatos, entre 2005 e 2012, além disso, também foi eleita deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT), em 2014.

Tarauacá

O candidato Rodrigo Damasceno é eleito prefeito de Tarauacá com 9.765 votos, o que equivale a 45,16% dos votos válidos. No município, 28.427 eleitores estavam aptos a ir as urnas neste domingo (6).

Maria Lucinéia, candidata a reeleição, do PDT, concorria contra Rodrigo Damasceno, do Progressistas e Zé Filho, do Republicanos.

Epitaciolândia

Após o fim da votação na eleição municipal de 2024, o município de Epitaciolândia, na fronteira do Acre com a Bolívia, elegeu, neste domingo (6), Delegado Sergio Lopes, do partido PL como prefeito pelos próximos quatro anos.

O pleito desde ano teve três candidatos, delegado Sérgio Lopes (PL), atual prefeito que concorreu à reeleição, Everton Soares (PP), que conquistou 38,38% dos votos, e o professor Soares (MDB), que obteve 3,08% dos votos. O candidato eleito tomará posse de seu cargo em 1° de janeiro de 2025 e cumprirá suas funções até dezembro de 2029.

Xapuri

Maxsuel Maia, do PP, foi eleito prefeito de Xapuri com 36,48% dos votos. Ele conquistou 3.788 votos, superando os candidatos Erivelton Soares, do PT, e Antônio Pedro, do UNIÃO, neste domingo (06).

No total, Xapuri contou com 10.179 votos, sendo 0,68% de votos em branco e um índice de abstenção de 2,45%, somando 10.383 eleitores aptos.

Mâncio Lima

Os eleitores de Mâncio Lima elegeram Zé Luiz, candidato do Progressistas, com 50,65% dos votos. Com 6.154 votos, ele venceu a eleição contra os candidatos Chicão da Distribuidora, do MDB, neste domingo (06).

Ao todo, foram 12.388 votos em Mâncio Lima. A porcentagem de votos em branco foi de 0,37%.

Assis Brasil

O atual prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, do Progressistas, foi reeleito neste domingo (6). Ele obteve 4.378 votos.

Jerry encabeçava a coligação ‘Unidos por Assis Brasil’, com 7 partidos diferentes: PT/PC do B/PV/ PDT / UNIÃO / MDB / PSD.

Em segundo lugar ficou o candidato do PL, Serjão, que obteve 24,12% dos votos válidos.

Em 2020, Jerry foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Anos depois ele foi expulso do partido por infidelidade partidária. No ano passado, o prefeito decidiu se filiar ao Progressistas, partido do governador Gladson Cameli para disputar a reeleição.

Capixaba

O candidato à prefeito de Capixaba, Manoel Maia, do DEM, foi reeleito com 65,82% dos votos válidos, sendo 4.481 votos.

A informação foi divulgada pela apuração em tempo real do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No município, 8.569 eleitores estavam aptos a ir às urnas neste domingo (6) e escolher entre Manoel Maia, candidato à reeleição pelo União Brasil e Sara Frank (MDB).

Acrelândia

O candidato à prefeito de Acrelândia, Olavinho Boiadeiro, foi reeleito com 73,87% dos votos válidos, sendo 5.768 votos.

No município, 10.235 eleitores estavam aptos a ir às urnas neste domingo (6) e escolher entre Olavinho Boiadeiro (Republicanos) e Sionayton Staut (Progressistas).

Plácido de Castro

O candidato à prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva, do PP, foi eleito com 67,93% dos votos válidos, sendo 6.914 votos.

No município, 12.757 eleitores estavam aptos a ir às urnas neste domingo (6) e escolher entre o candidato à reeleição pelo Partido Progressistas, Camilo da Silva, Holanda pelo PDT e Tavares pelo PSD.

Marechal Thaumaturgo

Os eleitores de Marechal Thaumaturgo reelegeram Valdélio Furtado, candidato do Progressistas. Com quase 6 mil votos, ele venceu a eleição contra os candidatos Itamar de Sá, do PODEMOS, neste domingo (6).

As eleições aconteceram durante este domingo (06), sendo que Furtado foi eleito no primeiro turno. Marechal foi o último município a fechar as urnas.

Porto Walter

Com o final da votação, que ocorreu das 6h, às 15h deste domingo (6), Porto Walter já tem um novo prefeito, se trata de Cesar Andrade, do partido Progressistas, eleito com 62,50% dos votos.

Cesar teve como adversário o candidato do partido PT, que obteve 37,50% dos votos. Agora, o novo prefeito eleito deverá tomar posse de seu cargo no dia 1° de janeiro, exercendo a função até dezembro de 2029.

Jordão

Com 100% das urnas apuradas, o candidato à prefeito do Jordão, Naudo Ribeiro foi reeleito com 43,02% dos votos válidos, sendo 2.076 votos.

No município, 5.892 eleitores estavam aptos a ir às urnas neste domingo (6) e escolher entre Elson Farias (PCdoB), Naudo Ribeiro candidato à reeleição pelo Progressistas, e Professora Nagela pelo Republicanos.

Bujari

Os eleitores elegeram Padeiro, candidato do PDT, para prefeitura de Bujari. Com 4.463 dos votos, ele venceu a eleição contra os candidatos Michel Marques, do União Brasil, e Robertinho da Sumaia, do PODEMOS, neste domingo (6).

Ao todo, foram 9.313 votos na cidade de Bujari.

Santa Rosa do Purus

Com 51,75% dos votos, Tamir Sá, do MDB, foi reeleito prefeito de Santa Rosa do Purus. Ele conquistou 1.642 votos, derrotando os candidatos Aldo Moura, do PODEMOS, e Txuã Huni Kuin, do PSB, neste domingo (06).

Ao todo, Santa Rosa do Purus registrou 3.315 votos, com 0,51% de votos em branco.

Agora, o novo prefeito eleito deverá tomar posse de seu cargo no dia 1° de janeiro, exercendo a função até dezembro de 2029.

Manoel Urbano

Toscano Velozo, candidato do Partido Progressistas (PP), foi reeleito prefeito de Manoel Urbano após a votação deste domingo (6), garantindo mais quatro anos à frente do Executivo municipal.

Com 50,95% dos votos, Velozo superou outros dois candidatos, são eles: Macarrão, do Republicanos e Izaute Vaz, do União Brasil.

Porto Acre

Maximo, candidato do PP, foi eleito prefeito de Porto Acre com X58,49% dos votos, neste domingo. Ela conquistou 6.821 votos, superando os candidatos Zé Maria, do PODEMOS, Professora Keila, do PSDB e Gilcirley Rodrigues, do REPUBLICANOS.

No total, Porto Acre teve 12.129 votos, com 1,24% de votos em branco e um índice de abstenção de 2,61%, somando 11.661 eleitores aptos.

Rodrigues Alves

O candidato Salatiel Magalhães é eleito prefeito de Rodrigues Alves com 6.252 votos, o que equivale 60,11% dos votos válidos. No município, 12.247 eleitores estavam aptos a ir as urnas neste domingo (6).

Magalhães concorria contra Burica (PODEMOS) e Curinga (Progressistas), apoiado pelo atual prefeito do município, Jailson Almeida.