Coronel Ulysses firma parceria para fortalecer o Instituto Socioeducativo do Acre

Na última sexta-feira, o deputado federal Coronel Ulysses recebeu em seu gabinete, em Rio Branco, uma comitiva liderada pelo diretor do Centro Socioeducativo Purus, Efrael Cavalcante, para firmar uma parceria estratégica que promete trazer avanços significativos para o sistema socioeducativo do estado.

Durante o encontro, o deputado se comprometeu a destinar emendas parlamentares com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados e as condições de trabalho dos servidores da área.

A reunião marcou o início de uma nova fase, com foco na valorização dos profissionais que atuam na ressocialização de jovens. Coronel Ulysses destacou a importância de se investir na infraestrutura e no bem-estar dos servidores, reforçando que essas melhorias impactam diretamente na eficácia do sistema como um todo.

“Nosso objetivo é fortalecer o sistema socioeducativo, garantindo melhores condições para os servidores”, afirmou o deputado.

Apoio ao Centro Socioeducativo Purus e ao Instituto Socioeducativo

O diretor Efrael Cavalcante agradeceu ao deputado por prontamente recebê-lo junto com sua equipe e ressaltou que essa parceria trará grandes benefícios. Ele acredita que, com o apoio de Coronel Ulysses, tanto o Centro Socioeducativo Purus quanto o Instituto Socioeducativo como um todo serão fortalecidos.

“Essa parceria vem em um momento crucial. Toda a categoria acompanha de perto a luta pela segurança pública em Brasília, e temos confiança de que juntos podemos promover mudanças positivas para o sistema”, declarou Efrael.

Suporte do presidente Coronel Mário Cesar

Efrael também destacou o papel fundamental do presidente do Instituto Socioeducativo, Coronel Mário Cesar, que tem dado todo o aval e suporte necessário para a formalização dessas parcerias. Ele mencionou que o presidente colocou sua equipe à disposição para auxiliar na concretização dos projetos que irão beneficiar tanto os servidores quanto os jovens atendidos pelas instituições.

“Com o apoio do Coronel Mário Cesar, estamos confiantes de que esses projetos sairão do papel e trarão melhorias significativas”, concluiu Efrael.

Apoio constante nas pautas em Brasília

Além do compromisso com as emendas, o deputado Coronel Ulysses destacou que a parceria não se limitará apenas a recursos financeiros, mas também ao apoio contínuo em pautas fundamentais para o sistema. “Podem contar com meu apoio constante nas pautas do sistema socioeducativo em Brasília”, afirmou o deputado, reforçando a importância de dar visibilidade às demandas locais no cenário nacional.

Com essa nova aliança, a expectativa é que o sistema socioeducativo do Acre ganhe um impulso importante, garantindo avanços na qualidade do serviço e no bem-estar dos profissionais que dedicam seu trabalho a essa causa.