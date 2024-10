Corpo de delegado da Polícia Federal encontrado morto é levado para o IML; VEJA O VÍDEO

Graduado em Direito em 2012, Fares Feghali era delegado da PF-AC desde 2015, tinha especialização em Advocacia Contratual e Responsabilidade Civil, Direito Internacional Aplicado e em Direito Penal e Processo Penal Aplicados.

Um ano após ter sido aprovado como delegado da PF, Feghali foi empossado como titular da fronteira do Acre em Epitaciolândia, no interior do estado. Em janeiro de 2021, foi designado para a função de chefe da Delegacia de Polícia de Imigração da PF-AC. Este ano, chegou a ser nomeado, interinamente, como superintendente regional da PF.

