Dança e misses marcam a revelação dos candidatos ao título Garota e Garoto Abacaxi 2024; FOTOS

Na noite desta sexta-feira (11), a Praça Alton Furtado, em Tarauacá, foi palco de um dos momentos mais aguardados do 11º Festival do Abacaxi 2024: a revelação dos candidatos aos títulos de Garota e Garoto Abacaxi 2024. O evento, que exalta a beleza e a cultura da região, atraiu um público animado, ansioso para conhecer os doze concorrentes ao tão desejado título.

Entre os destaques da noite estavam a Miss Acre Terra, Maria Clara, a Miss Tarauacá, Daiane Farias, e a atual Garota Abacaxi 2023, Soraia Rocha, que abrilhantaram o palco com suas presenças. As realezas acompanharam a apresentação dos candidatos, que trouxeram coreografias e muito carisma, tornando a noite ainda mais especial.

Sob a coordenação da secretária municipal de Cultura, Desporto e Turismo, Geania Souza, o evento reafirmou a relevância cultural do Festival do Abacaxi para a identidade de Tarauacá. Geania destacou a importância de momentos como esse para a valorização das tradições locais. “O Festival do Abacaxi é mais que uma celebração da nossa principal fonte de produção, é um evento que coloca em evidência a nossa cultura e o talento da nossa gente. Ver esses jovens representando a nossa cidade com tanto entusiasmo é gratificante”, afirmou.

Além da revelação dos candidatos, o evento foi animado pelo DJ Tiago Albuquerque, bandas locais e a energia contagiante da Banda Arregaça-Aê, que garantiram o ritmo da noite.

Agora, a expectativa está toda voltada para a grande final do concurso, que acontecerá neste sábado (12), prometendo muitas emoções e momentos inesquecíveis.

O ContilNet separou uma galeria especial de fotos. Confira!