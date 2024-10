De Lady Gaga a Ana Castela: veja os principais lançamentos musicais da semana

O mundo da música se encheu de novos álbuns, colaborações e singles de grandes nomes da indústria nesta semana. Artistas internacionais, como Lady Gaga, Linkin Park e Tyler, The Creator, e nacionais, como Ludmilla, Belo e Ana Castela, foram alguns dos nomes que divulgaram seus lançamentos.

Lady Gaga lançou “Disease”, o primeiro single de seu sétimo álbum de estúdio. Tyler, The Creator também deu o pontapé para sua nova era com o lançamento da faixa “Noid”. A banda Linkin Park divulgou a canção “Over Each Other”.

Outros artistas também divulgaram seus novos projetos. Abaixo, a CNN reuniu os principais lançamentos musicais desta semana.

Veja os principais lançamentos musicais da semana

Lady Gaga — “Disease”

Linkin Park — “Over Each Other”

Tyler, The Creator — “Noid”

Florence — “Symphony of Lungs”

Gwen Stefani — “Swallow My Tears”

Addison Rae — “Aquamarine”

The Driver Era — “Don’t Walk Away”

Meghan Thee Stallion — “Megan: Act II”

Alessia Cara — “(Isn’t It) Obvious”

Ludmilla, Belo — “Respeita Minha História 3”

Maiara & Maraísa — “Princesa”

Ana Castela, Léo & Raphael — “Pronto Pro Rolo”

Marcos e Belutti, Simone Mendes — “Abandonando”

Melody, US Agroboy e Charles New — “Tô Querendo”

Suki Waterhouse, Ashe — “Pushing Daisies”

Yasmin Santos — “Roupa no Cabide”

Fiduma & Jeca — “Imagina a Gente”