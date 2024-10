Depois de 13 anos de namoro, Bruno Mars está no “clube dos solteiros”

Bruno Mars está separado da modelo Jessica Caban, com quem namorou durante 13 anos.

O cantor anunciou que está solteiro durante um concerto em São Paulo, no Brasil, no passado fim de semana: “Estou solteiro. Onde estão as solteiras?”, disse.

Os rumores de separação já circulavam há vários meses, uma vez que se dizia que Bruno Mars e Jessica Caban tinham passado o Natal de 2023 separados.

Recorde-se que Bruno Mars e Jessica Caban conheceram-se em 2011 num restaurante de Nova Iorque. Começaram a namorar à distância até que Jessica mudou-se para Los Angeles e passou a morar com o cantor.