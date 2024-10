Duda Nagle conta reação ao saber de gravidez de Sabrina Sato: ‘Ela me ligou’

Sabrina Sato, de 43 anos, anunciou que está grávida de Nicolas Prattes, de 27. O ex-marido da apresentadora, Duda Nagle, de 41, revelou na quarta-feira, 16, como reagiu ao saber da gestação.

“Eu vi a notícia hoje”, contou ele, que é pai da primogênita de Sabrina Sato, Zoe, de 5, em entrevista ao podcast Papagaio Falante. “O engraçado é que Sabrina já está há alguns dias assim: ‘Posso te ligar, a gente precisa trocar uma ideia, vamos conversar rapidinho? Você tem um tempinho?’. A gente chegou a se falar, mas entramos em outros assuntos, mas sabe quando você sente a energia? A energia já estava ali”.

Segundo Duda Nagle, ele foi impactado pela notícia enquanto zapeava pelas redes sociais. Entretanto, assim que a informação foi a público, ele também recebeu uma ligação da ex-mulher, Sabrina Sato.

“Vi a notícia [na internet] e ela me ligou logo em seguida e contou. Fiquei muito feliz, é um casal muito legal, ele é um bom garoto, a família é boa e os dois tem uma energia boa juntos. E vai ser bom para a Zoe, vai ser bom para a Sabrina, vai ser bom pra todo mundo. Que bom que deu certo e que ela achou um cara legal. Torço muito por eles”, declarou.

Duda Nagle ainda comentou que, desde que o relacionamento entre Nicolas Prattes e Sabrina Sato ficou sério, ele mantém boa relação com o rapaz. Nicolas teria, inclusive, visitado a casa da mãe de Duda, Leda Nagle. O protagonista de Mania de Você já teria levado Zoe à escola junto com Sabrina e o ex-marido.

Ele também comentou que a apresentadora já tinha adiantado o desejo de ter um filho com Nicolas Prattes. Em contrapartida, atualmente, ele se enxerga como solteiro e não pretende mudar seu status tão rápido.

“Estou solteiro, tem um ano e meio que me separei. No começo, eu estava muito apressado, já pensando em engatar em um relacionamento e seguir com meu plano de ter mais filhos por causa da idade. Depois, eu dei uma desencanada. Estou em um período sabático”, explicou.