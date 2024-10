‘É um presente de Deus ter o maior abacaxi do mundo’, diz prefeita emocionada ao encerrar festival

Durante quatro dias, o município de Tarauacá se tornou o centro das atenções com a 11ª edição da Festa do Maior Abacaxi do Brasil. O evento, que ocorreu na Praça Alton Furtado, foi organizado pela Prefeitura Municipal e atraiu visitantes de diversas regiões.

A prefeita Maria Lucinéia, em entrevista ao ContilNet e à TV Gazeta, destacou a importância da festa: “Quatro anos de um festival maravilhoso, um festival com muita responsabilidade, o décimo primeiro é missão cumprida.”

A programação deste ano incluiu uma variedade de atrações locais e regionais, como concursos de beleza, dança, uma noite gospel, e o tradicional concurso do maior abacaxi. O ponto alto da festa foi o show nacional com o cantor Marcynho Sensação, que animou o público com seus sucessos diretamente de João Pessoa.

Maria Lucinéia também ressaltou o impacto econômico do evento: “É uma festa maravilhosa, com responsabilidade, com premiação a garota e o garoto, muitas danças e atrações. E a economia, que é o mais importante. Eu creio que todos faturaram bastante: os hotéis, as pessoas que vendem roupas, a culinária, os taxistas e o Uber. Gratidão pelo carinho da população e por tudo que Deus tem sido bom para conosco.”

A prefeita expressou seu orgulho em ser acreana e tarauacaense, afirmando: “Pra mim, a melhor cidade do mundo é a minha cidade. E sem contar que é um presente de Deus ter o maior abacaxi do mundo.”

Com um forte sentimento de comunidade e celebração, a festa se consolidou mais uma vez como um marco importante na cultura local, atraindo a atenção de todos para as belezas e riquezas do município de Tarauacá.

Veja a entrevista: